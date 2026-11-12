Η Εθνική Ελπίδων φεύγει με το πολύτιμο 1-1 από την Ισλανδία (12/11). Ένα αποτέλεσμα που είχε «ξεχάσει» για πάνω από τρία χρόνια!

Και τώρα όλα θα κριθούν στη Λεωφόρο. Η Εθνική Ελπίδων άντεξε στο παγωμένο Ρέικιαβικ και έμεινε στο 1-1 με την Ισλανδία (12/11).

Σε ένα ματς που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να παιχτεί ένα κανονικό παιχνίδι.

Η «γαλανόλευκη» έμεινε πίσω στο σκορ στο 89ο λεπτό και όλα έδειχναν, ότι θα χρειαστεί ανατροπή στη ρεβάνς.

Παρ’ όλα αυτά, με αυτογκόλ μπόρεσε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις και να φύγει με την ισοπαλία.

Ένα αποτέλεσμα που εκτός ότι της δίνει το… πλεονέκτημα τη «γύρισε» και κάτι παραπάνω από τρία χρόνια πίσω!

❄️ Στον πρώτο της αγώνα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO 2027, η Εθνική Ελπίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ισλανδία, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο Thróttarvöllur του Ρέικιαβικ.



⚽️ Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου… pic.twitter.com/9Zp9jfcFoP — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 12, 2026

Πότε έμεινε στην ισοπαλία τελευταία φορά η Ελλάδα;

Μόνο σύνηθες δεν είναι να βρούμε την ισοπαλία στο πρόγραμμα της Εθνικής.

Κι όμως, αφού η «γαλανόλευκη» είχε «ζήσει» τον τελευταίο καιρό μονάχα σε νίκες και ήττες.

Για να «ξεθάψουμε» το τελευταίο «Χ» στο βιογραφικό της θα πρέπει να πάμε στον Οκτώβριο του 2023!

Κάτι παραπάνω από τρία χρόνια πίσω και πάλι για τα προκριματικά του EURO U21.

Τότε, απέναντι στην Κροατία είχε μείνει στο 2-2, σε ένα παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο του Asteras AKTOR.

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα η ισοπαλία δεν υπήρχε στο «λεξικό» της. Μέχρι που ήρθε η αναμέτρηση με την Ισλανδία στο χιονισμένο Ρέικιαβικ!

Και πλέον μένει να φανεί αν η Εθνική Ελπίδων θα μπορέσει σε λίγες ημέρες να πάρει και την πρόκριση που «κυνηγά» από το 2002.