Και τώρα όλα θα κριθούν στη Λεωφόρο. Η Εθνική Ελπίδων άντεξε στο παγωμένο Ρέικιαβικ και έμεινε στο 1-1 με την Ισλανδία (12/11).
Σε ένα ματς που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να παιχτεί ένα κανονικό παιχνίδι.
Η «γαλανόλευκη» έμεινε πίσω στο σκορ στο 89ο λεπτό και όλα έδειχναν, ότι θα χρειαστεί ανατροπή στη ρεβάνς.
Παρ’ όλα αυτά, με αυτογκόλ μπόρεσε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις και να φύγει με την ισοπαλία.
Ένα αποτέλεσμα που εκτός ότι της δίνει το… πλεονέκτημα τη «γύρισε» και κάτι παραπάνω από τρία χρόνια πίσω!
Πότε έμεινε στην ισοπαλία τελευταία φορά η Ελλάδα;
Μόνο σύνηθες δεν είναι να βρούμε την ισοπαλία στο πρόγραμμα της Εθνικής.
Κι όμως, αφού η «γαλανόλευκη» είχε «ζήσει» τον τελευταίο καιρό μονάχα σε νίκες και ήττες.
Για να «ξεθάψουμε» το τελευταίο «Χ» στο βιογραφικό της θα πρέπει να πάμε στον Οκτώβριο του 2023!
Κάτι παραπάνω από τρία χρόνια πίσω και πάλι για τα προκριματικά του EURO U21.
Τότε, απέναντι στην Κροατία είχε μείνει στο 2-2, σε ένα παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο του Asteras AKTOR.
Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα η ισοπαλία δεν υπήρχε στο «λεξικό» της. Μέχρι που ήρθε η αναμέτρηση με την Ισλανδία στο χιονισμένο Ρέικιαβικ!
Και πλέον μένει να φανεί αν η Εθνική Ελπίδων θα μπορέσει σε λίγες ημέρες να πάρει και την πρόκριση που «κυνηγά» από το 2002.