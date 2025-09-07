O Βαγγέλης Παυλίδης τα… έκανε όλα απέναντι στη Λευκορωσία (05/09, 5-1). Γκολ, δύο ασίστ, έχοντας μία πολύ «οικονομική» εμφάνιση, αφού ακούμπησε την μπάλα μόλις 23 φορές!

H Εθνική «μάγεψε» τους πάντες. Με μία φανταστική εμφάνιση «διέλυσε» τη Λευκορωσία (05/09, 5-1) και δήλωσε «έτοιμη» εν όψει της συνέχειας.

Πολλοί ήταν οι ποδοσφαιριστές, που ξεχώρισαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα, το τελευταίο διάστημα, κάνει τρομερά πράγματα. Στην 1η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνέχισε να εντυπωσιάζει και μάλιστα το έκανε πολύ «οικονομικά».

Ένα γκολ, δύο ασίστ και πολλά πράγματα που δεν… φάνηκαν, για μία εξαιρετική εμφάνιση, ακόμα και αν ακούμπησε ελάχιστα την μπάλα!

«Χώρεσε» ένα ματς σε 23 επαφές

Θα ξεκινήσουμε με τα… βασικά. Ο 26χρονος επιθετικός στο 3ο λεπτό ήταν ο άνθρωπος, που «σέρβιρε» στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, για το πρώτο τέρμα της «γαλανόλευκης».

Στο 17′ οι δύο ποδοσφαιριστές «άλλαξαν» ρόλους, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει, με μία τρομερή κεφαλιά.

Το «κερασάκι» στην… τούρτα για την Εθνική είχε ξανά λίγη από την «αύρα» του Έλληνα επιθετικού. Το 5-0 μπορεί να ήρθε από τα πόδια του Χρήστου Τζόλη, αλλά ο φορ της Μπενφίκα ήταν αυτός, που του έδωσε την ασίστ.

Από εκεί και πέρα, κέρδισε 4/5 μονομαχίες, που έδωσε σε αέρα και έδαφος, μοίρασε τέσσερις πάσες-κλειδιά, ενώ είχε και μία επιτυχημένη τρίπλα.

Στα 73 λεπτά που αγωνίστηκε η συνολική του βαθμολογία ήταν 9.4! Γεγονός, που τον άφησε πίσω μόνο από το wonderkid της «γαλανόλευκης», τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Το πιο εντυπωσιακό σε όλη την εμφάνιση του Βαγγέλη Παυλίδη έχει να κάνει με το πόσες επαφές είχε.

Ο αριθμός είναι «τρελός», αφού ακούμπησε την μπάλα μονάχα 23 φορές! Κι όμως, με τόσες λίγες επαφές, μπόρεσε να «χωρέσει» ένα ολόκληρο ματς, με ένα γκολ και δύο ασίστ!