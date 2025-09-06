Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε τα πάντα σωστά, απέναντι στη Λευκορωσία. Οι αριθμοί του επαληθεύουν γιατί αναδείχθηκε ως MVP, όμως μία πρωτιά αποδεικνύει, γιατί δεν είναι ένας «συνηθισμένος» παίκτης.

Ό,τι και να πει κάποιος, δύσκολα μπορεί να περιγράψει με λόγια, όλα όσα παρουσιάζει στο χορτάρι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο 17χρονος -οσονούπω 18 ετών- «αστέρας» της Γκενκ δεν σταματά να τραβά τα βλέμματα πάνω του. Το έκανε και πάλι, φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα στη Λευκορωσία (05/09, 5-1).

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετέτρεψε την αναμέτρηση σε… παράσταση για έναν ρόλο. Ο Καρέτσας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και μάλιστα, αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της βραδιάς!

Ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 3′ και μοίρασε την ασίστ στον Παυλίδη, για το δεύτερο γκολ στο 17ο λεπτό. Αυτά, όμως, ήταν απλώς το… κερασάκι στην τούρτα.

Η «μαγεία» και ο ξεχωριστός αριθμός

Στην πραγματικότητα, ο Καρέτσας φρόντισε να αποδείξει, γιατί θεωρείται ένα ξεχωριστό wonderkid.

Συνολικά, πραγματοποίησε 67 επαφές με την μπάλα, ενώ είχε 85% ακριβείς πάσες (34/40)! Μάλιστα, σε έξι περιπτώσεις ήταν εκείνος που δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για να φτάσει απειλητικά η Εθνική, στην άμυνα των Λευκορώσων.

Από εκεί και πέρα, δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, είχε 4/6 πετυχημένα περάσματα, αλλά και 1/2 εύστοχες μακρινές μεταβιβάσεις.

Παράλληλα, δοκίμασε να ντριμπλάρει τον αντίπαλό του σε έξι περιπτώσεις, καταφέρνοντας τον σκοπό του σε τέσσερις από αυτές. Είχε ένα σουτ στον στόχο και ένα εκτός εστίας, ενώ προσέθεσε στη στατιστική του και ένα κλέψιμο.

Ωστόσο, ο Καρέτσας κατάφερε να έχει και μία «ιδιαίτερη» πρωτιά, σύμφωνα με το SofaScore. Πέρα από τη συνεισφορά του στον δημιουργικό τομέα, απέδειξε πως είναι και ένας «μαχητής». Δεν αφήνει να… πέσει κάτω, ούτε μία ευκαιρία.

🇬🇷💥 | 𝐊𝐀𝐑𝐄𝐓𝐒𝐀𝐒 (𝟏𝟕) vs Belarus:



• MOTM

• 1 GOAL

• 1 ASSIST

• MOST SUCCESSFUL TAKE-ONS (4)

• MOST TACKLES (3)

• MOST DUELS WON (9)



𝐅𝐔𝐂**** 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄𝐄𝐄𝐄 🤯 pic.twitter.com/pmqFzU0n1o — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 5, 2025

Με μια ματιά στη στατιστική, παρατηρούμε πως ο 17χρονος είναι πρώτος στις κερδισμένες μονομαχίες! Βγήκε νικητής σε 9 από τις 15 που έδωσε και απέδειξε, πως δεν είναι ένας «συνηθισμένος», αλλά ούτε και μονοδιάστατος παίκτης. Έχει τη δυνατότητα να προσφέρει παντού, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που έχει από τον προπονητή του.

Πώς να μην μείνει… άφωνη, λοιπόν, η UEFA, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι μόλις 17»!