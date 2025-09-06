Η Εθνική Ελλάδας έκανε… πάρτι, στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Επικράτησε με το θριαμβευτικό 5-1 (05/09) επί της Λευκορωσίας, με τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, για να στείλει «μήνυμα» εν όψει της συνέχειας στον όμιλο.
Η ισοπαλία ανάμεσα στη Δανία και τη Σκωτία (05/09, 0-0), στην Κοπεγχάγη, βοήθησε την Ελλάδα να βρεθεί στην κορυφή του 3ου ομίλου των προκριματικών, ήδη από την αρχή.
Αυτό, όπως φάνηκε από τα στοιχεία του «Football Meets Data», αποτέλεσε ένα… δώρο για την Εθνική. Η ισοπαλία των δύο αντιπάλων της «γαλανόλευκης», σε συνδυασμό με τη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης», αύξησε τις πιθανότητες της Ελλάδας για την πρωτιά του ομίλου -και κατ’ επέκταση την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση- κατά 12%, φτάνοντας συνολικά το 51%, ενώ οι πιθανότητες να βρεθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου, έφτασαν το 81%.
Η Δανία υπέστη στατιστική απώλεια, βλέποντας τις πιθανότητές της για την πρωτιά να μειώνονται κατά 15%, στο 34%, και τις πιθανότητες για την πρώτη δυάδα να περιορίζονται στο 74%.
Από την άλλη, η Σκωτία βελτίωσε τις πιθανότητές της κατά 3% για την πρωτιά και 8% για την πρώτη δυάδα, αν και ακόμα είναι πιο πιθανό να καταλάβει την 3η θέση του ομίλου (49%).
Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:
1.Ελλάδα 3 (5-1)
2.Δανία 1 (0-0)
3.Σκωτία 1 (0-0)
4.Λευκορωσία 0 (1-5)