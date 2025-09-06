Η Εθνική Ελλάδας έκανε… πάρτι, στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Επικράτησε με το θριαμβευτικό 5-1 (05/09) επί της Λευκορωσίας, με τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, για να στείλει «μήνυμα» εν όψει της συνέχειας στον όμιλο.

Η ισοπαλία ανάμεσα στη Δανία και τη Σκωτία (05/09, 0-0), στην Κοπεγχάγη, βοήθησε την Ελλάδα να βρεθεί στην κορυφή του 3ου ομίλου των προκριματικών, ήδη από την αρχή.

Το χρέος, τα νέα δεδομένα & τα «κυκλωμένα» ματς

Ελλάδα Λευκορωσία

Όσα άλλαξε το Δανία-Σκωτία (05/09, 0-0) και τα κομβικά ματς για την Εθνική Ελλάδας, που απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Αυτό, όπως φάνηκε από τα στοιχεία του «Football Meets Data», αποτέλεσε ένα… δώρο για την Εθνική. Η ισοπαλία των δύο αντιπάλων της «γαλανόλευκης», σε συνδυασμό με τη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης», αύξησε τις πιθανότητες της Ελλάδας για την πρωτιά του ομίλου -και κατ’ επέκταση την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση- κατά 12%, φτάνοντας συνολικά το 51%, ενώ οι πιθανότητες να βρεθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου, έφτασαν το 81%.

Η Δανία υπέστη στατιστική απώλεια, βλέποντας τις πιθανότητές της για την πρωτιά να μειώνονται κατά 15%, στο 34%, και τις πιθανότητες για την πρώτη δυάδα να περιορίζονται στο 74%.

Από την άλλη, η Σκωτία βελτίωσε τις πιθανότητές της κατά 3% για την πρωτιά και 8% για την πρώτη δυάδα, αν και ακόμα είναι πιο πιθανό να καταλάβει την 3η θέση του ομίλου (49%).

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

1.Ελλάδα 3 (5-1)
2.Δανία 1 (0-0)
3.Σκωτία 1 (0-0)
4.Λευκορωσία 0 (1-5)

