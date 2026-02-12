Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι, που θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας στη League A του Nations League!

Τα τελευταία χρόνια μία νέα διοργάνωση της UEFA έχει κάνει την εμφάνισή της.

Φυσικά, μιλάμε για το Nations League. Το απόγευμα της Πέμπτης είχαμε την κλήρωση για την 5η «έκδοση» της διοργάνωσης, όπου η Εθνική Ελλάδας έμαθε και τους αντιπάλους της!

Να υπενθυμίσουμε, πως ο θεσμός «χωρίζεται» σε τέσσερις Leagues. Η «γαλανόλευκη», μετά την επική πρόκριση απέναντι στη Σκωτία, ήταν στο πιο «δυνατό γκρουπ».

Επομένως, θα έχει μέχρι και τη δυνατότητα, να κατακτήσει το τρόπαιο της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «μπήκε» στον όμιλο Α2 και θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία!

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει τον επερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ οι αγωνιστικές για τους ομίλους θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο.



Το «πλεονέκτημα», που δίνει η διοργάνωση αφορά τις ομάδες, που δεν θα προκριθούν, στο EURO 2028 μέσω των προκριματικών, αφού θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία.

Κάθε ομάδα, που τερματίζει 1η από τη League D έως και τη B αναβαίνει μία κατηγορία, ενώ οι τελευταίες υποβιβάζονται.

Αυτές, που τερματίζουν στις δεύτερες θέσεις, παίζουν «μπαράζ» με τις πρότελευταιες της χαμηλότερης League.

Παράλληλα, οι πρώτες ομάδες των ομίλων της League A θα «παλέψουν» για το τρόπαιο.

Οι αντίπαλοι της Εθνικής:

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες της διοργάνωσης:

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play Offs League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play Offs League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

Αναλυτικά, όλοι οι όμιλοι του Nations League:

LEAGUE D:

Όμιλος D1:

Γιβραλτάρ ή Λετονία

Μάλτα ή Λουξεμβούργο

Ανδόρρα

Όμιλος D2:

Λιθουανία

Αζερμπαϊτζάν

Λιχτενστάιν

LEAGUE C:

Όμιλος C1:

Αλβανία

Φινλανδία

Λευκορωσία

Σαν Μαρίνο

Όμιλος C2:

Μαυροβούνιο

Αρμενία

Κύπρος

Λετονία ή Γιβραλτάρ

Όμιλος C3:

Καζακστάν

Σλοβακία

Νησιά Φερόε

Μολδαβία

Όμιλος C4:

Ισλανδία

Βουλγαρία

Εσθονία

Λουξεμβούργο ή Μάλτα

LEAGUE B:

Όμιλος B1:

Σκωτία

Ελβετία

Σλοβενία

Βόρεια Μακεδονία

Όμιλος B2:

Ουγγαρία

Ουκρανία

Γεωργία

Βόρειος Ιρλανδία

Όμιλος B3:

Ισραήλ

Αυστρία

Ιρλανδία

Σουηδία

Όμιλος B4:

Πολωνία

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Ρουμανία

LEAGUE A:

Όμιλος Α1:

Γαλλία

Ιταλία

Βέλγιο

Τουρκία

Όμιλος Α2:

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

Όμιλος Α3:

Ισπανία

Κροατία

Αγγλία

Τσεχία

Όμιλος Α4:

Πορτογαλία

Δανία

Νορβηγία

Ουαλία