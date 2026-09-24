H Εθνική ξεκινάει ένα νέο «ταξίδι» στο Nations League, με ένα ρόστερ που «ξεχειλίζει» από πάρα πολλά εκατομμύρια στο ποδοσφαιρικό «χρηματιστήριο»!

H Εθνική κάνει πρεμιέρα σε λίγες ώρες. Το Nations League ξεκινάει με πρώτο «εμπόδιο» να είναι στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία (24/09, 21:45).

Σε μία εκκίνηση πολύ σημαντική για τη «γαλανόλευκη», καθώς αυτή η διοργάνωση μπορεί να τη βοηθήσει μελλοντικά.

Έτσι και αλλιώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αν τερματίσει από τις θέσεις 1-3 θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του EURO 2028.

Σε διαφορετική περίπτωση θα «περιοριστεί» στο δεύτερο γκρουπ, ενώ θα υποβιβαστεί και στη League B του ανανεωμένου Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει κάνει τις επιλογές του για αυτές τις αναμετρήσεις, έχοντας πολλά «όπλα» στη «φαρέτρα» του.

Σε μία Εθνική ομάδα που «λάμπει» από πάρα πολλά «αστέρια», αλλά και από τα εκατομμύρια που αξίζουν οι παίκτες της.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η συνολική αξία όλου του ρόστερ ξεπερνάει τα 320.000.000 ευρώ! Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και αν αναλογιστούμε πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λείπει από τις κλήσεις.

Ένας παίκτης που δεδομένα θα ανέβαζε ακόμα περισσότερο αυτόν τον αριθμό.

Να πάρουμε τα πράγματα θέση-θέση; Μονάχα οι τρεις τερματοφύλακες έχουν χρηματιστηριακή αξία στα 31.000.000 ευρώ!

Στην άμυνα το ποσό σταματάει -περίπου- στα 70.000.000 ευρώ, ενώ στα 76.000.000 ευρώ είναι η μεσαία μας γραμμή.

Day 2️⃣



End of training pic.twitter.com/mmrC70cgVN — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 22, 2026

Το μεγάλο «όπλο» της Εθνικής θα το βρει κανείς στην επίθεση. Μπάμπης Κωστούλας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χρήστος Τζόλης, Τάσος Δουβίκας όλοι έχουν ως «αφετηρία» τα 25.000.000 ευρώ!

Για να φτάσουμε σε συνολική αξία τα 143.000.000 ευρώ στη γραμμή κρούσης. Σε μία Ελλάδα, που μοιάζει να είναι πιο «πλούσια» από ποτέ στο ποδοσφαιρικό «χρηματιστήριο».

Δείτε ΕΔΩ το ρόστερ της Εθνικής.