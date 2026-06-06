Ένα έθνος στο πλευρό τους. Ολόκληρη η Παραγουάη έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της στους διεθνείς πριν εκείνοι αφήσουν τη χώρα για το Μουντιάλ του 2026.

Αφότου είχε βρει τον τρόπο όχι μόνο να βρίσκεται σε Μουντιάλ αλλά και να διακρίνεται στην τελική φάση αυτού με πολύ πετυχημένες φουρνιές, η Παραγουάη βρέθηκε σε αδιέξοδο. Σε ένα τέλμα που της στοίχισε τρεις συνεχόμενες φορές την παρουσία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έπειτα λοιπόν από 16 χρόνια αναμονής, επανήλθε στο μεγάλο ραντεβού. Και οι συμπατριώτες τους, φρόντισαν να κάνουν το επίτευγμα αυτό… αξέχαστο στους διεθνείς, πριν πετάξουν για την Καλιφόρνια εκεί που θα λάβει χώρα ο 4ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με τις ΗΠΑ, την Τουρκία και την Αυστραλία.

Λίγες ημέρες αφότου ο Γκουστάβο Αλφάρο ανακοίνωση την 26άδα που θα πάρει μαζί του, η «αλμπιρόχα» που λόγους μήνες πίσω έδωσε φιλικό με την Εθνική Ελλάδα, αντιμετώπισε σε φιλική αναμέτρηση τη Νικαράγουα πριν αναχωρήσει. Και οι Παραγουανοί φρόντισαν να προσφέρουν ένα ΜΥΘΙΚΟ show στους πρωταγωνιστές.

Χιλιάδες πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα στον ουρανό πάνω από το Estadio Defensores del Chaco in Asuncion, κατά τη διάρκεια της εισόδου των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Παιχνίδι που κέρδισε άνετα η Παραγουάη με 4-0.

Η «αλμπιρόχα» τερμάτισε 6η στον προκριματικό όμιλο της Νοτίου Αμερικής και πήρε το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ έπειτα από 16 χρόνια αναμονής.

Επιχείρηση εθνικής εμψύχωσης από τους Παραγουανούς στους σκληροτράχηλους και στηριζόμενους στην άμυνά τους παίκτες του Αλφάρο, αφού πέρα από τα βεγγαλικά, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να συνοδεύσει το λεωφορείο ενώ τα παιδιά φόρεσαν φανέλες της Εθνικής ομάδα στο σχολείο. Το ιδανικό ξεπροβόδισμα για την Παραγουάη.