Το όνομα του Πεπ Γκουαρδιόλα παίρνει… σάρκα και οστά για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας!

Οι ιθύνοντες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιταλίας επιμένουν δυναμικά στην προσπάθειά τους να εντάξουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Η ανάγκη για ριζικές αλλαγές έγινε επιτακτική μετά τον νέο, τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών να επιβεβαιώνονται πλέον και επίσημα από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλαγκό, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το οικονομικό σκέλος δεν θα σταθεί εμπόδιο.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Italy confirms talks with Pep Guardiola as the federation pushes to make him the next national team coach.



· Italian officials, led by Paolo Maldini and Leonardo, met Guardiola in Barcelona for several days to present their project. The federation sees him as its top… pic.twitter.com/pIsI2KhcVB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026

Παράλληλα, τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης επισημαίνουν πως στην προσπάθεια να πειστεί ο Καταλανός τεχνικός συμμετέχει ενεργά και ο Πάολο Μαλντίνι.

Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, με τους Ιταλούς πάντως να αναζητούν διακαώς το πρόσωπο που θα επαναφέρει την ομάδα στις παλιές ένδοξες εποχές της.