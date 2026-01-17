Με οδηγό ένα τρομερό ρεκόρ που τρέχει σταρ του, θα επιχειρήσει το Μαρόκο να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα στο σπίτι του.

Η μεγάλη ώρα για την στέψη και την αλλαγή των σκήπτρων πλησιάζει. Η Ακτή Ελαφαντοστού δεν έφτασε μέχρι τον τελικό του Κόπα Άφρικα για να υπερασπιστεί το «στέμα» της, το οποίο θα βρεθεί το βράδυ της Κυριακής (18/1) σε άλλα χέρια.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της διοργανώτριας χώρας Μαρόκο, θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη του Σαντιό Μανέ που δεν παίζει μόνη του αφού έχει την συντριπτική υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους της ηπείρου.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γνωστό ως Κόπα Άφρικα που ξεκίνησε πριν την έλευση του νέου έτους ολοκληρώνεται μία μέρα μετά τον μικρό Τελικό (Αίγυπτος – Νιγηρία 17/1).

Το Μαρόλο του Ρεγκραγκουί θα προσπαθήσει να κατακτήσει την κορυφή για δεύτερη φορά μετά το μακρινό 1976, με τις μνήμες για τη Σενεγάλη να είναι σαφώς πιο νωπές (2022) από την τελευταία φορά που έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Για τους λάτρεις της στατιστικής, η παρέα του Γιουσέφ Ελ Κααμπί που «τρέλανε» τον πλανήτη με τα «ψαλιδάκια» του στην αρχή και έλειψε αρκετά από τον Ολυμπιακό, έχει και μία παράδοση στο πλευρό της. Και αυτή αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες στο ρόστερ του Μαρόκο. Τον νεαρό σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπραχίμ Ντίαθ.

Ο μεσοεπιθετικός της «Βασίλισσας» που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με πέντε γκολ σε έξι παιχνίδια στο Κόπα Άφρικα, επέλεξε την πατρίδα του πατέρα του για να εκπροσωπήσει εν τέλει στην ενήλικη ζωή του και αφού βρισκόταν στην Εθνική Ισπανίας στα μικρότερα κλιμάκια (γεννημένος και μεγαλωμένος στη Μάλαγα).

Τον Μάρτη του 2024 έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική του Μαρόκο και από τότε τρέχει ένα ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ ρεκόρ. Στα 21 παιχνίδια που έχει φορέσει την φανέλα με το εθνόσημο, δεν έχει χάσει ποτέ. Το κοντέρ γράφει 18 νίκες και τρεις ισοπαλίες για τον θρασύτατο αγωνιστικά Μπραχίμ που θέλει να ξεπεράσει και το τελευταίο εμπόδιο της Σενεγάλης για να διευρύνει το απίθανο αήττητο σερί του και το οποίο θα σημάνει φυσικά την κατάκτηση.

Κόντρα στην παρέα του Μανέ που έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ για την ώρα στο τουρνουά και η οποία δείχνει να έχει τόσο παρόν όσο και μέλλον. Η Σενεγάλη που έφτασε με μία σειρά από αιτήματα στo Ντακάρ με τρένο και χωρίς την παραμικρή παρουσία ασφάλειας να την περιμένει εκεί.