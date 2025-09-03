Μία μεγάλη επιστροφή είναι έτοιμη για την Κολομβία! Ο Ντάιρο Μορένο, λίγες ημέρες, πριν «κλείσει» τα 40 είναι έτοιμος για τους αγώνες της πατρίδας του!

Ο Ντάιρο Μορένο ξεκίνησε την καριέρα του στην στο μακρινό 2003. Μέχρι σήμερα έχει «περιπλανηθεί» σε αρκετές ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, πάντα αγαπημένη του ήταν η Όνσε Κάλντας, η οποία άρχισε και την καριέρα του!

Ο Ο βετεράνος σέντερ φορ, ο οποίος πλησιάζει τα 40 χρόνια του, έχει γράψει τη δική του ιστορία φορώντας τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας.

De los primeros en llegar, de los primeros en entrenar.



9 años después y a punto de cumplir 40 años, Dayro Moreno volvió a la selección Colombia.



Llévanos al Mundial, goleador. pic.twitter.com/j8xjt5XlQq — Juez Central (@Juezcentral) September 1, 2025

Με την τελευταία του συμμετοχή να χρονολογείται το 2016, είχε παραμείνει εκτός διεθνούς δράσης για αρκετά χρόνια.

Ωστόσο, η επιστροφή του στην… εθνική σκηνή έγινε πραγματικότητα, καθώς ο νυν προπονητής της Κολομβίας, Νέστορ Λορέντσο, τον συμπεριέλαβε εκ νέου στην αποστολή για τους κρίσιμους αγώνες προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενάντια στη Βολιβία και τη Βενεζουέλα.

📹🎶 Moreno , dale con tu técnica que yo tengo tu táctica – Hay goles pa’ los nenes hay goles pa’ las nenas 🎶

¡Llegó Dayro Moreno a Barranquilla! ⚽😎#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 #𝑳𝒖𝒄𝒉𝒂𝒎𝒐𝒔𝑱𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 pic.twitter.com/0DO9J1QUj5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 31, 2025

Είναι πιθανό να δούμε τον 40χρονο επιθετικό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα, δίνοντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά για τη χώρα του, σχεδόν μια δεκαετία μετά την τελευταία του διεθνή συμμετοχή.

Εκτός όμως από την εθνική του καριέρα, η «κληρονομιά» του στο κολομβιανό ποδόσφαιρο είναι αξιοσημείωτη. Ο Ντάιρο Μορένο κατέχει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο εγχώριο πρωτάθλημα της Κολομβίας, έχοντας σημειώσει 251 γκολ!