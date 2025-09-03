Ο Ντάιρο Μορένο ξεκίνησε την καριέρα του στην στο μακρινό 2003. Μέχρι σήμερα έχει «περιπλανηθεί» σε αρκετές ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, πάντα αγαπημένη του ήταν η Όνσε Κάλντας, η οποία άρχισε και την καριέρα του!
Ο Ο βετεράνος σέντερ φορ, ο οποίος πλησιάζει τα 40 χρόνια του, έχει γράψει τη δική του ιστορία φορώντας τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας.
Με την τελευταία του συμμετοχή να χρονολογείται το 2016, είχε παραμείνει εκτός διεθνούς δράσης για αρκετά χρόνια.
Ωστόσο, η επιστροφή του στην… εθνική σκηνή έγινε πραγματικότητα, καθώς ο νυν προπονητής της Κολομβίας, Νέστορ Λορέντσο, τον συμπεριέλαβε εκ νέου στην αποστολή για τους κρίσιμους αγώνες προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενάντια στη Βολιβία και τη Βενεζουέλα.
Είναι πιθανό να δούμε τον 40χρονο επιθετικό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα, δίνοντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά για τη χώρα του, σχεδόν μια δεκαετία μετά την τελευταία του διεθνή συμμετοχή.
Εκτός όμως από την εθνική του καριέρα, η «κληρονομιά» του στο κολομβιανό ποδόσφαιρο είναι αξιοσημείωτη. Ο Ντάιρο Μορένο κατέχει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο εγχώριο πρωτάθλημα της Κολομβίας, έχοντας σημειώσει 251 γκολ!