Η εθνική Βοσνίας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τον Ντζάναν Μούσα, ενόψει του EuroBasket 2025. Ο παίκτης της Dubai BC, υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στους κοιλιακούς μυς. Γεγονός, που θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Ο 26χρονος αθλητής υπέφερε από τους πόνους και αποφάσισε να ταξιδέψει στο Μόναχο για να κάνει τη χειρουργική επέμβαση.

Η γιατρός που πραγματοποίησε την επέμβαση παρέμεινε αισιόδοξη για την αποθεραπεία του, τονίζοντας ότι η επέμβαση πήγε καλά. Ο ίδιος ο Ντζάναν Μούσα έχει εκφράσει την επιθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει εγκαίρως.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η περίοδος αποθεραπείας του θα διαρκέσει τουλάχιστον 14 ημέρες. Και για αυτό τον λόγο, η παρουσία του είναι στον «αέρα». Να υπενθυμίσουμε, ότι είναι μία εξέλιξη, που «βλέπει» και η Εθνική Ελλάδας, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία στη φάση των ομίλων.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το περιβάλλον του Ντζάναν Μούσα:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι ο Τζάναν, λόγω πόνων στους κοιλιακούς. Tαξίδεψε επειγόντως στο Μόναχο πριν από δύο ημέρες, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την καλύτερη γιατρό στον κόσμο στον τομέα της. Η πρόγνωση της γιατρού είναι θετική και ο Τζάναν θα βρίσκεται στο Σαράγεβο αύριο, μετά τη χθεσινή χειρουργική επέμβαση.

Αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο Μόναχο. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλα έγιναν σε συντονισμό με την ιατρική ομάδα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και το κλαμπ του Τζάναν στο Ντουμπάι. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του Ντουμπάι για την άμεση ανταπόκριση και τη μεγάλη επαγγελματικότητά της. Ο Ντζάναν εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και να αφήσει περιθώριο για πιθανή συμμετοχή στο επερχόμενο EuroBasket, σύμφωνα με τη μεγάλη του επιθυμία να είναι με την ομάδα στην Κύπρο. Σε αυτή την κατάσταση, η συμμετοχή του είναι σίγουρα αβέβαιη».