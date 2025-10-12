Είτε είσαι φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο είτε δεν θες να τον βλέπεις ούτε… ζωγραφιστό, ένα πράγμα δεν μπορείς να μην παραδεχθείς.

Η εποχή της λάμψης, των δύο «αστέρων» ταυτοχρόνως, το αιώνιο… δίπολο, φτάνει σιγά σιγά προς τη δύση του. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι βρίσκονται σε φάση «συνταξιοδότησης».

Εκτός κεντρικής σκηνής, διάγουν τα τελευταία τους ποδοσφαιρικά χρόνια, προσφέροντας στον πλανήτη της «στρογγυλής θεάς», λίγες ακόμα παραστάσεις. Από αυτές που μεγάλωσαν τα fan club και… έσπειραν τον διχασμό. Λάτρης τους ή «πολέμιός» τους.

Όσοι βέβαια έχουν κατορθώσει να «απαγκιστρωθούν» από την τοξικότητα, θα έχουν να λένε στα παιδιά τους ή και να θυμούνται, τις «μάχες» τους από τη La Liga. Όταν βρίσκονται Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι, στα high τους.

Παρά τα αγωνιστικά τους γηρατειά, συνεχίζουν να «υπηρετούν» το εθνόσημο. Πως να τους σταματήσει άλλωστε κανείς όταν έχουν προσφέρει τόσο μεγάλες χαρές και επιτυχίες στο έθνος τους; Όπως συνέβη το 2016 στο Euro με την Εθνική Πορτογαλίας.

Τις τελευταίες ώρες τα social media έχουν… οργιάσει και πάλι με τον CR7, έπειτα από την «άγονη» εμφάνισή του κόντρα στην Ιρλανδία και το χαμένο του πέναλτι. Το οποίο βέβαια δεν στοίχισε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του αφού ο Ρούμπεν Νέβες, πήρε στις καθυστερήσεις το… αίμα του Κριστιάνο Ρονάλντο πίσω από τον αντίπαλο γκολκίπερ. Ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα την απόκρουσή του μπροστά στον αρχηγό της Εθνικής Πορτογαλίας. Γεγονός που δεν άφησε να περάσει ασχολίαστο ο Ρονάλντο, όταν η Πορτογαλία άνοιξε το σκορ.

Ronaldo missed a penalty and the Ireland keeper mocked him



9+1 Ruben Neves scored and Cristiano Ronaldo went to the keeper and said speak now 😂💀❤️pic.twitter.com/EzBxxOLhx7 — Fleming Racool (@flemingracool) October 12, 2025

Και το Twitter χωρισμένο στη μέση. Λάσπη από τη μία προς τον 40άρη πλέον Ρονάλντο, ο οποίος μάλιστα παραδέχθηκε την παρότρυνση της οικογένειάς του για να σταματήσει από την ενεργό δράση. Ασπίδα προστασίας από την άλλη και flash back σε μία ιστορία… υπεράσπισης. Για το ποιόν του συμπαίκτη και αρχηγού Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το ημερολόγιο καρφιτσωμένο στην 21η του Ιούνη 2012. Τόπος το Ντόνετσκ της Ουκρανίας. Αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά από την Ιβηρική χερσόνησο που μοιράζονται, Ισπανία και Πορτογαλία έδωσαν ραντεβού στον ημιτελικό. Έπειτα από άγονα 120 λεπτά αγώνα, το παιχνίδι με το τεράστιο διακίβευμα, οδηγήθηκε στα πέναλτι. Η εκτέλεση του Ζοάο Μουτίνιο βρήκε στο δοκάρι, οι γείτονές τους ήταν πιο ψύχραιμοι και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής αν και χρειάστηκε στα νοκ άουτ, περισσότερο χρόνο από την κανονική διάρκεια των 90 λεπτών για να τα καταφέρει. Στα προημιτελικά μάλιστα, χρειάστηκε και μία ακόμα διαδικασία. Αυτή της «ρώσικης ρουλέντας» απέναντι στην Πολωνία.

Στο μυαλό του Μουτίνιο επέστρεψαν αναμνήσεις δυσάρεστες όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν εκεί για να τον στηρίξει. «Ζοάο, Ζοάο έλα να το εκτελέσεις. Έλα, έλα. Θα το κάνεις καλά. Αν είναι να χάσουμε, ας είναι έτσι. Δείξε προσωπικότητα», του είπε κατά την τελική διαλογή της 5άδας. Ο μέσος της Μονακό τότε μετά και την παρότρυνση του Κριστιάνο, ανέλαβε την ευθύνη και ευστόχησε στην 3η εκτέλεση για να προκληθεί η Πορτογαλία και να ανοίξει ο δρόμος προς την κορυφή της Ευρώπης.