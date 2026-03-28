Οι διεθνείς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Μαυριτανίας έκαναν… χαμό για τη φανέλα του Μέσι που έφτασε τελικώς στα χέρια άσου της ΑΕΚ.

Σαν μικρά παιδιά έκαναν οι διεθνείς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Μαυριτανίας για να μοιράσουν μετά το τέλος του μεταξύ τους φιλικού αγώνα, μία σακούλα από φανέλες των Αργεντινών διεθνών που τους παραδόθηκε. Ανάμεσα σε αυτές και εκείνη του Λιονέλ Μέσι.

Αν κάποιος ποδοσφαιριστής μαζεύει φανέλες από αντιπάλους του και κάνει συλλογή, τότε αναμφίβολα σε μεγάλο κάδρο και σε περίοπτη θέση θα ήθελε να τοποθετήσει εκείνη του Λιονέλ Μέσι. Πολλώ δε μάλλον αν είναι φορεμένη από τον ίδιο τον GOAT, σε παιχνίδι που τον συνάντησε.

Συνεπώς η… ουρά και κοσμοσυρροή στον χώρο των αποδυτηριών στο «La Bombonerra» μετά το τέλος της φιλικής συνάντησης από τους διεθνείς της Μαυριτανίας, μοιάζει λογική.

Η κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς Μουντιάλ, επιστρέφοντας στην πατρίδα για δύο φιλικά με ομάδες της Αφρικής. Όχι τις πιο προβεβλημένες και ισχυρές. Πρώτος αντίπαλος ήταν η Μαυριτανία σε ένα ιστορικό για εκείνη ματς, με την «αλμπισελέστε» να επικρατεί με 2-1, χάρις σε γκολ των Έντσο Φερνάντες και Νίκο Παζ.

Los jugadores de Mauritania PELEÁNDOSE POR LAS CAMISETAS de la Selección Argentina.



— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 28, 2026

Μία Αργεντινή που παραμένει αήττητη στο Μπουένος Άιρες πάνω από δύο χρόνια.

Μετά το φινάλε του αγώνα, οι διεθνείς της Μαυριτανίας περίμεναν πως και πως να φτάσει ο… Άι Βασίλης κρατώντας τον σάκο με τα δώρα, για να γίνει η απαραίτητη διαλογή. Το πιο πολυπόθητο δώρο κατέληξε στα χέρια του άσου της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος μάλιστα είχε την ευκαιρία του να χριστεί σκόρερ πριν αντικατασταθεί στο 85′ και ενώ η Αργεντονή προηγούνταν με 2-0 σε εκείνο το σημείο.

Άλλωστε είχε συμφωνηθεί από πριν, όπως αποκάλυψε συμπατριώτης και συμπαίκτες του, εκείνη του Μέσι να καταλήξει στον παίκτη της ΑΕΚ. Έστησαν… καρτέρι οι Μαυριτανοί σε μία πολύ όμορφη για την αγνότητα του αθλήματος σκηνή.