Ως μία «κακή μέρα στη δουλειά» χαρακτήρισε την απόδοση της διαιτητικής ομάδας ο Τόμας Τούχελ, μετά το φινάλε του φιλικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Ουρουγουάη.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα όσα ξέραμε τουλάχιστον, όταν ένας ποσοσφαιριστής αντικρίζει δύο κίτρινες κάρτες σε ένα παιχνίδι, είτε είναι τακτικός είτε είναι αναπληρωματικός, πρέπει να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια καθότι έχει αποβληθεί. Παρόλα αυτά ο Γερμανός ρέφερι της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και την Ουρουγουάη στο Γουέμπλεϊ το βράδυ της Παρασκευής (27/3), μας τα… άλλαξε λίγο.

Διότι μπορεί να τιμώρησε με δύο κίτρινες κάρτες σε διαφορετικές φάσεις και στιγμές έναν Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή, ωστόσο η πρώτη δεν πήγαινε σε εκείνον. Αν και την είχε δείξει ξεκάθαρα σε αυτόν. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του όμως, είχε χρεωθεί για διαμαρτυρία στον αρχηγό Χοσέ Μαρία Χιμένεθ.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αγγλία και Ουρουγουάη έδωσαν ένα δυνατό φιλικό ενόψει Μουντιάλ στο Λονδίνο στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ματς που είχε αρκετή ένταση, με το αποτέλεσμα να έρχεται ισόπαλο αφού ο Βαλβέρδε απάντησε στο γκολ του Γουάιτ με πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Παρόλα αυτά ο λόγος που προκλήθηκε αλαλούμ μπερδεύοντας τους πάντες είναι άλλος και αφορά τον Μανουέλ Ουγκάρτε, Ουρουγουανό διεθνή μέσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ουγκάρτε που είδε δύο κίτρινες κάρτες στο δεύτερο μέρος – μία στο 70′ για σκληρό μαρκάρισμα και μία στο 86′ για διαμαρτυρία – συνέχισε να βρίσκεται κανονικά στον αγωνιστικό χώρο αφού άπαντες καθυστέρησαν κάπως να αντιληφθούν τι είχε συμβεί. Όλα αυτά λίγο πριν γίνει αλλαγή από τον Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο λόγος που αυτό συνέβη είχε να κάνει με ένα διαιτητικό λάθος αφού σύμφωνα με τους πρωταγωνιστές, ο Γερμανός ρέφερι της αναμέτρησης και μετά από παρέμβαση του VAR, ανέφερε ότι η πρώτη κάρτα στον Ουγκάρτε, προοριζόταν και χρεώθηκε στον αρχηγό Χιμένεθ για διαμαρτυρία.

Αν και βέβαια την έδειξε πριν διαμαρτυρηθεί ουσιαστικά ο άσος της Ατλέτικο. Ο Ουγκάρτε παρέμεινε στο ματς αφού είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και θα έπρεπε να είχε αποβληθεί μετά από την αλλαγή – επιτέλους – στους κανονισμούς ενόψει και του Μουντιάλ στα γήπεδα της Αμερικής, που δίνουν τη δυνατότητα στους διαιτητές να ανακαλέσουν μία αποβολή μέσω δεύτερης κίτρινης.