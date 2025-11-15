Τι και αν ο Τζενάρο Γκατούζο έχει ξεκινήσει με το… δεξί στην εθνική Ιταλίας; Για να έρθει η απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ χρειάζεται «θαύμα»!

Τα εισιτήρια για το Μουντιάλ λιγοστεύουν καθημερινά. Ολοένα και περισσότερες ομάδες «κλείνουν» τις θέσεις τους, ενώ άλλες λένε «αντίο».

Μία εθνική που ζει μοναδικές στιγμές τις τελευταίες ώρες είναι και η Νορβηγία. Με «μπροστάρη» τον Έρλινγκ Χάαλαντ κάνει φανταστικά πράγματα και είναι «αγκαλιά» με την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Τι πρέπει να κάνει, για να τελειώσει τη δουλειά; Απλά να μην χάσει με εννέα γκολ διαφορά από την Ιταλία!

Κι αυτό, γιατί φρόντισε να φτιάξει τη διαφορά τερμάτων και είναι στο +29. Άρα και να ηττηθεί με ένα «φυσιολογικό» σκορ, η πρόκριση θα έρθει και το πολύ καλό ξεκίνημα του Τζενάρο Γκατούζο θα πάει… στράφι.

Italy have to beat Norway by 𝐍𝐈𝐍𝐄 goals on Sunday to automatically qualify for the World Cup.



🗣️ 𝐒𝐨 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞… pic.twitter.com/weegNtKi2E — B/R Football (@brfootball) November 13, 2025

Μόνο ο Γκατούζο και άλλοι δύο προπονητές

Ο Ιταλός προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πατρίδας του, πριν από περίπου πέντε μήνες.

Έκτοτε έχει καθίσει στον πάγκο της πέντε φορές, έχοντας μόνο νίκες στο ενεργητικό του! Σε μία συνθήκη, που μόνο σπάνια είναι, καθώς μόλις ακόμα τρεις το έχουν καταφέρει αυτό!

Πρώτος προπονητής που ξεκίνησε με το 5/5 στη «σκουάντρα ατζούρα» ήταν ο Εντμόνο Φάμπρι στο μακρινό 1963!

Δεύτερος και τελευταίος στη λίστα, μέχρι και πριν από λίγες ήταν ο Ατζέλιο Βιτσίνι, ο οποίος ξεκίνησε το 1986 και το 1987 ολοκλήρωσε το «απόλυτο» στα πέντε πρώτα ματς!

Κι όμως, μπορεί o Τζενάρο Γκατούζο να τους «έφτασε», αλλά βλέπει το ρεκόρ του να πάει… στράφι, λόγω της εξαιρετικής Νορβηγίας.

Εκτός και αν σε λίγες ώρες η Ιταλία κάνει κάτι εξωπραγματικό και πετύχει μία νίκη, που έχουμε πολλά χρόνια να δούμε!