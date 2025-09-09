Τι αναφέρει η Equipe για το μέλλον του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος παρουσιάζεται έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους, αλλά όχι σε κάποιον σύλλογο.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, παρότι απέχει από τους πάγκους εδώ και τέσσερα χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Μετά το «τρελό» σενάριο, που τον ενέπλεκε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το όνομά του επανήλθε στο προσκήνιο από την Equipe.

Όπως αναφέρει ένα εκ των κορυφαίων ΜΜΕ της Γαλλίας και επιβεβαιώνει η Marca, ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι δεδομένο πως θα επιστρέψει στους πάγκους, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, όχι για χάρη κάποιου συλλόγου, αλλά για την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν, μετά από 14 χρόνια στην ηγεσία των «τρικολόρ», έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του να αποχωρήσει και να αφήσει την τύχη τους στα χέρια κάποιου άλλου.

Ο ίδιος, μάλιστα, έχει τονίσει πως θα ήθελε πολύ ο Ζινεντίν Ζιντάν να είναι αυτός που θα περάσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας, στη «νέα εποχή» της.

Ο πρόεδρος της FFF, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γαλλίας, Φιλίπ Ντιαλό, παρουσιάστηκε… μετρημένος μιλώντας σε άτομα του στενού του κύκλου:

«Είναι πολύ νωρίς», φέρεται να ανέφερε. «Η ομοσπονδία θα είναι έτοιμη, όταν έρθει η ώρα».

Πάντως, η Equipe επικαλείται τα λόγια ενός στενού φίλου του Ζινεντίν Ζιντάν. «Ξέρει τα πάντα. Λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες. Υπάρχουν πολλοί παίκτες στην εθνική ομάδα, που ονειρεύονται να εργαστούν μαζί του».