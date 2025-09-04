Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν ενσωματώθηκε στην εθνική ομάδα του Καμερούν, τελικά. Ποιος ο λόγος της απόφασής του.

Η κλήση του Αρόλντ Μουκουντί στην εθνική Καμερούν είχε τελικά αρνητική κατάληξη. Παρά τις αρχικές ενδείξεις ότι θα ταξίδευε και θα συμμετείχε στην ομάδα, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε.

Ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη λίστα του ομοσπονδιακού προπονητή, Μαρκ Μπρις, αλλά η κλήση του ακυρώθηκε στη συνέχεια. Ο υπεύθυνος Τύπου της εθνικής, Τιερί Εντό, είχε επιβεβαιώσει πριν λίγες μέρες ότι τα δεδομένα είχαν αλλάξει και ο Μουκουντί θα συμμετείχε κανονικά, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής ποτέ δεν ταξίδεψε.

Le groupe des Lions Indomptables est toujours INCOMPLET lors de la séance d'avant match contre l'Eswatini. Ne sont pas présents:



Christopher Wooh

Yvan Neyou

Harold Moukoudi pic.twitter.com/IByL2cgudk — Griffe 2 F⚽⚽T🇨🇲 (@Griffe2Foot) September 3, 2025

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε προσωπική απόφαση του 27χρονου αμυντικού, ο οποίος θεώρησε ότι όλο το θέμα που προέκυψε αποτελούσε ένδειξη έλλειψης σεβασμού προς το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kamerfoot από τον εκπρόσωπό του στη Γαλλία, ο Μουκουντί ενόχλησε κυρίως το γεγονός ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν τον πήρε ούτε ένα τηλέφωνο για να εξηγήσει την κατάσταση και να τον ηρεμήσει.

Έτσι, το Καμερούν θα παραταχθεί το βράδυ της Πέμπτης (04/09, 22:00) στον εντός έδρας αγώνα με τη Σουαζιλάνδη χωρίς τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ.

Τα «αδάμαστα λιοντάρια» βρίσκονται στη δεύτερη θέση του τέταρτου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ με 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από την πρωτοπόρο ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου.