Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά όλοι οι βασικοί ποδοσφαιριστές μίας ομάδας, πλην του τερματοφύλακας σκόραραν ή είχαν ασίστ! Αρκεί να δούμε το Αυστρία – Σαν Μαρίνο (09/10, 10-0)!

Όσο κυλούν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου βλέπουμε ολοένα και περισσότερα γκολ. Γιατί γίνεται αυτό;

Επειδή, το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες ομάδων είναι η διαφορά τερμάτων. Η Αυστρία βρήκε την ευκαιρία απέναντι στο Σαν Μαρίνο (09/10, 10-0) και δεν… έκοψε ούτε για ένα δευτερόλεπτο!

Άλλωστε, όποιος δει το τελικό 10-0 μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε. Το σκορ προφανώς και… ξέφυγε, ωστόσο, υπήρχε και ακόμα ένα γεγονός, που «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Austria with a perfect 🔟 in their World Cup Qualifier against San Marino 🤯🇦🇹 pic.twitter.com/EFuakFDElc — OneFootball (@OneFootball) October 9, 2025

Αυτό έχει να κάνει με τα όσα έκαναν οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε στη βασική του ενδεκάδα ο Ραλφ Ράνγκνικ. Όσοι επιλέχθηκαν να ξεκινήσουν από την αρχή του αγώνα, μπόρεσαν να προσθέσουν το… λιθαράκι τους.

Τι εννοούμε με αυτό; Πως όλοι οι βασικοί, πλην του τερματοφύλακα, είχαν έστω από ένα γκολ ή μία ασίστ!

🚨🇦🇹 4 games, 4 wins for Austria in the 2026 World Cup qualifiers…



✅ 2-1 win vs Romania

✅ 4-0 win vs San Marino

✅ 1-0 win vs Cyprus

✅ 2-1 win vs Bosnia and Herzegovina



Ralf Rangnick's side with 100% win record so far. pic.twitter.com/I7STYUmveb — EuroFoot (@eurofootcom) September 9, 2025

Κι όμως, το είδαμε και αυτό! Πιο συγκεκριμένα, οι Νταβίντ Αλάμπα, Κέβιν Ντάνσο, Αλεξάντερ Πρας, Νίκολας Σάιβαλντ είχαν από μία ασίστ, ενώ ο Μάρκο Σάμπιτσερ είχε δύο!

Μία φορά βρήκαν τα δίχτυα οι Κόνορ Λάιμερ και Μάρκο Γκρέγκοριτς, ενώ ο Μάρκο Αρναούτιβιτς σκόραρε τέσσερις φορές.

Γκολ και ασίστ μπόρεσαν να έχουν οι Στέφαν Ποτς και Ρομάνο Σμιντ! Πραγματικά, μία επίδοση, που δεν βλέπουμε -σχεδόν- ποτέ…