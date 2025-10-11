Όσο κυλούν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου βλέπουμε ολοένα και περισσότερα γκολ. Γιατί γίνεται αυτό;
Επειδή, το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες ομάδων είναι η διαφορά τερμάτων. Η Αυστρία βρήκε την ευκαιρία απέναντι στο Σαν Μαρίνο (09/10, 10-0) και δεν… έκοψε ούτε για ένα δευτερόλεπτο!
Άλλωστε, όποιος δει το τελικό 10-0 μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε. Το σκορ προφανώς και… ξέφυγε, ωστόσο, υπήρχε και ακόμα ένα γεγονός, που «έκλεψε» τις εντυπώσεις.
Αυτό έχει να κάνει με τα όσα έκαναν οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε στη βασική του ενδεκάδα ο Ραλφ Ράνγκνικ. Όσοι επιλέχθηκαν να ξεκινήσουν από την αρχή του αγώνα, μπόρεσαν να προσθέσουν το… λιθαράκι τους.
Τι εννοούμε με αυτό; Πως όλοι οι βασικοί, πλην του τερματοφύλακα, είχαν έστω από ένα γκολ ή μία ασίστ!
Κι όμως, το είδαμε και αυτό! Πιο συγκεκριμένα, οι Νταβίντ Αλάμπα, Κέβιν Ντάνσο, Αλεξάντερ Πρας, Νίκολας Σάιβαλντ είχαν από μία ασίστ, ενώ ο Μάρκο Σάμπιτσερ είχε δύο!
Μία φορά βρήκαν τα δίχτυα οι Κόνορ Λάιμερ και Μάρκο Γκρέγκοριτς, ενώ ο Μάρκο Αρναούτιβιτς σκόραρε τέσσερις φορές.
Γκολ και ασίστ μπόρεσαν να έχουν οι Στέφαν Ποτς και Ρομάνο Σμιντ! Πραγματικά, μία επίδοση, που δεν βλέπουμε -σχεδόν- ποτέ…