Αν το θέλετε, ελάτε να το πάρετε. Οι Σενεγαλέζοι έδειξαν – σε ευρωπαϊκό έδαφος – ποιος κατέκτησε το Κόπα Άφρικα στο χορτάρι.

Τη δική της απάντηση συνεχίζει να δίνει η Σενεγάλη και οι διεθνείς της αναφορικά με την αφαίρεση της κατάκτησης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Αυτή τη φορά δεν είναι κάποιο προϊόν ΑΙ που έχει εισβάλει τόσο δυναμικά στις ζωές μας και τον κοινωνικό βίο, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού. Αλλά ένα πραγματικό γεγονός που έλαβε χώρα στο State de France πριν από την αναμέτρηση της Εθνικής Σενεγάλης με την αντίστοιχη του Περού.

Οι μέχρι πρότινος ή αποδείξεως του εναντίου τροπαιούχοι του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής Σενεγαλέζοι, έπαιξαν στα μάτριξ του ιστορικού γηπέδου στη Γαλλία ένα βίντεο στιγμών από την κατάκτηση της κούπας στα γήπεδα του Μαρόκου πριν από τρεις σχεδόν μήνες. Αλλά δεν έμειναν εκεί.

Οι διεθνείς Αφρικανοί πήραν το τρόπαιο παραμάσχαλα και βγήκαν στο χορτάρι πριν τη σέντρα του αγώνα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα σε όλον τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες και μετά από απόφαση του συμβουλίου εφέσεων της CAF, πρωταθλήτές αναδείχθηκαν οι διοργανωτές, έστω και με χρονοκαθυστέρηση. Βγαίνοντας μάλιστα στους δρόμους να πανηγυρίσουν.

Ένα κύμα αντίδρασης έχει προκληθεί μετά από αυτήν την απόφαση στο στρατόπεδο της Σενεγάλης που προχώρησε άμεσα σε αμφισβήτηση της απόφασης στο ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο (CAS), όπου και θα αποφανθεί οριστικά και αμετάκλητα η κατάληξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Για τα… πρακτικά, η αρκετά ποιοτική Σενεγάλη, επικράτησε των Λατινοαμερικάνων με 2-0 στη Γαλλία σε ένα φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους «τρικολόρ», τη Νορβηγία και ένα ακόμα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα προκύψει από τα playoffs σε λίγες ώρες.

Senegal paraded the AFCON trophy ahead of their friendly against Peru at Stade de France – despite being stripped of the title earlier this month. pic.twitter.com/rUioIzKxJQ — BBC Sport (@BBCSport) March 28, 2026

Mbaa xol yaangui féekh ? ⭐️⭐️ pic.twitter.com/iY7Rdemn0x — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 28, 2026