Η Σκωτία πήρε μία απίθανη πρόκριση για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πετυχαίνοντας τέσσερα ονειρικά γκολ, απέναντι στη Δανία!

Η Σκωτία πήρε την πρώτη θέση, στον όμιλο που βρέθηκε και η Εθνική Ελλάδας, για να κερδίσει απευθείας τη θέση της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026!

Οι Σκωτσέζοι άφησαν στη δεύτερη θέση τους Δανούς, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική στο «Χάμπντεν Παρκ», σε ένα πραγματικό θρίλερ.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δύο φορές απάντηση, φέρνοντας το ματς στα ίσα, ακόμα και όταν έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Κρίστενσεν στο 61′, όμως στις καθυστερήσεις τα γκολ του Τίρνεϊ και του ΜακΚλιν, έγραψαν το τελικό 4-2 (18/11).

Παρ’ όλα αυτά, πέρα από την πρόκριση και τις «μαγικές» στιγμές που ακολούθησαν στη Γλασκώβη, κάτι ακόμα που ξεχωρίζει, είναι τα γκολ που σημείωσε η Σκωτία. Και αυτό, διότι και τα τέσσερα ήταν εντυπωσιακά!

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι, ενώ ο Σανκλαντ μπορεί να έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, όμως η εκτέλεση κόρνερ του Φέργκιουσον ουσιαστικά είχε ήδη κατεύθυνση προς τα εκεί!

Ο Τίρνεϊ, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, έβαλε «φωτιά» στο γήπεδο, με ένα «άπιαστο», φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής, που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Σμάιχελ.

Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον ΜακΛίν, που είδε εκτός εστίας τον Δανό γκολκίπερ, επιχείρησε ένα σουτ από το κέντρο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για να «υπογράψει» με τον καλύτερο τρόπο το «παραμύθι» της Εθνικής του ομάδας.

Δείτε τα στιγμιότυπα: