Αλύγιστη και αποφασισμένη για την κορυφή, η Πορτογαλία δεν λύγισε ούτε όταν η Ισπανία προηγήθηκε δύο φορές στον τελικό του Nations League. Αντιδρώντας άμεσα, ισοφάρισε και στις δύο περιπτώσεις, έστειλε το ματς στην παράταση και τελικά στα πέναλτι, όπου επικράτησε με 5-3 και κατέγραψε ιστορική επιτυχία.

Όχι μόνο έγινε η πρώτη ομάδα που έσπασε το αήττητο των πρωταθλητών Ευρώπης μετά από 19 παιχνίδια, αλλά και η μοναδική με δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω της την Ισπανία και τη Γαλλία που έχουν από μία.

Η Ισπανία μπήκε πιο δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ σέντραρε από τα δεξιά και ο Θουμπιμέντι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της πορτογαλικής άμυνας για να σκοράρει από κοντά. Η απάντηση των Πορτογάλων ήταν άμεση, με τον Νούνο Μέντες να μπαίνει στην περιοχή και να ισοφαρίζει με δυνατό διαγώνιο σουτ στη γωνία για το 1-1.

Παρότι το παιχνίδι ισορρόπησε, η Ισπανία βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα πριν την ανάπαυλα. Στο 45’, ο Πέδρι έβγαλε κάθετη πάσα στον Οϊαρθάμπαλ, ο οποίος με άψογο τελείωμα έγραψε το 2-1.

Η Πορτογαλία μπήκε με ορμή στο δεύτερο μέρος και στο 61ο λεπτό ισοφάρισε ξανά. Ο Μέντες σέντραρε, η μπάλα κόντραρε στον Μινγκέθα και κατέληξε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με δύσκολο μονοκόμματο σουτ στον αέρα έκανε το 2-2.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, οι δύο ομάδες έπαιξαν πιο προσεκτικά, με τη σημαντικότερη φάση να ανήκει στην Ισπανία. Στο 83’, ο Ίσκο δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, όμως ο Ντιόγκο Κόστα έκανε εντυπωσιακή επέμβαση, κρατώντας την Πορτογαλία «ζωντανή». Η παράταση κύλησε χωρίς μεγάλες ευκαιρίες και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.

