Ένας αφανής «ήρωας» για την Αλβανία ήταν ο Θωμάς Στρακόσα απέναντι στη Σερβία (11/10, 0-1), με μία εμφάνιση που πέρασε στα… ψιλά, αλλά έφερε ατομική διάκριση!

Μία νίκη, που γιορτάστηκε σαν… να κέρδισε τρόπαιο ήρθε για την Αλβανία.

Το ματς απέναντι στη Σερβία (11/10, 0-1) ήταν ένα παιχνίδι, που μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

🇦🇱 Three 𝙑𝙄𝙏𝘼𝙇 points for Albania in Serbia 👏 pic.twitter.com/vHw4x99Nwf — 433 (@433) October 11, 2025

Άλλωστε, η ομάδα του Σιλβίνιο, μετά από αυτήν την εκτός έδρας επικράτηση έχει ξεκάθαρο «προβάδισμα», για να «καπαρώσει» τη 2η θέση, που οδηγεί στα νοκ-άουτ!

Κι αυτό, γιατί ναι μεν έχει ένα ματς παραπάνω, αλλά είναι στο +4 από την 3η Σερβία. Ποιος ήταν ο αφανής «ήρωας» στο τελευταίο της ματς; Ένας γνώριμος της Stoiximan Super League!

Albania with a HUGE win vs Serbia! 🇦🇱💪 pic.twitter.com/C11Yfbggvs — EuroFoot (@eurofootcom) October 11, 2025

Η εμφάνιση του Θωμά Στρακόσα, που πέρασε στα… ψιλά

Ο Θωμάς Στρακόσα από την αρχή της σεζόν δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις, ενώ η ΑΕΚ είναι η ομάδα, που έχει τα λιγότερα γκολ παθητικό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Φαίνεται πως η ταχύτητα, που έχει «αποκτήσει», τον πήγε με… σπασμένα τα φρένα και στην εθνική Αλβανίας! Μπορεί να μην σκόραρε το γκολ της νίκης κόντρα στη Σερβία (11/10, 0-1), αλλά έκανε… όλα τα άλλα.

Είχε έξι επεμβάσεις, με τις δύο να είναι από σουτ εντός της μεγάλης περιοχής. Την ίδια ώρα, είχε 45% ευστοχία στις πάσες του (17/38), σε μία εμφάνιση που κράτησε το… μηδέν και την τελική του βαθμολογία να είναι στο 8.4, σύμφωνα με το Sofascore!

Ήταν ο MVP της Αλβανίας κι όχι μόνο αυτό, καθώς ο Θωμάς Στρακόσα κατάφερε να διακριθεί σε όλη την 7η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα, ήταν ο τερματοφύλακας που σύλλεξε τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλη τη «στροφή» της διοργάνωσης!