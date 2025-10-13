Μία νίκη, που γιορτάστηκε σαν… να κέρδισε τρόπαιο ήρθε για την Αλβανία.
Το ματς απέναντι στη Σερβία (11/10, 0-1) ήταν ένα παιχνίδι, που μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!
Άλλωστε, η ομάδα του Σιλβίνιο, μετά από αυτήν την εκτός έδρας επικράτηση έχει ξεκάθαρο «προβάδισμα», για να «καπαρώσει» τη 2η θέση, που οδηγεί στα νοκ-άουτ!
Κι αυτό, γιατί ναι μεν έχει ένα ματς παραπάνω, αλλά είναι στο +4 από την 3η Σερβία. Ποιος ήταν ο αφανής «ήρωας» στο τελευταίο της ματς; Ένας γνώριμος της Stoiximan Super League!
Η εμφάνιση του Θωμά Στρακόσα, που πέρασε στα… ψιλά
Ο Θωμάς Στρακόσα από την αρχή της σεζόν δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις, ενώ η ΑΕΚ είναι η ομάδα, που έχει τα λιγότερα γκολ παθητικό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Φαίνεται πως η ταχύτητα, που έχει «αποκτήσει», τον πήγε με… σπασμένα τα φρένα και στην εθνική Αλβανίας! Μπορεί να μην σκόραρε το γκολ της νίκης κόντρα στη Σερβία (11/10, 0-1), αλλά έκανε… όλα τα άλλα.
Είχε έξι επεμβάσεις, με τις δύο να είναι από σουτ εντός της μεγάλης περιοχής. Την ίδια ώρα, είχε 45% ευστοχία στις πάσες του (17/38), σε μία εμφάνιση που κράτησε το… μηδέν και την τελική του βαθμολογία να είναι στο 8.4, σύμφωνα με το Sofascore!
Ήταν ο MVP της Αλβανίας κι όχι μόνο αυτό, καθώς ο Θωμάς Στρακόσα κατάφερε να διακριθεί σε όλη την 7η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα, ήταν ο τερματοφύλακας που σύλλεξε τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλη τη «στροφή» της διοργάνωσης!