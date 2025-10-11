Τι να πει κανείς για τον Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ; Σκόραρε τέσσερα γκολ, δέχτηκε μετά κόκκινη και κράτησε «ζωντανή» την Γκαμπόν! Κι όλα, αυτά στα 36 του!

Ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είναι αναμφισβήτητα ο πιο πολύτιμος ποδοσφαιριστής που έχει αναδείξει ποτέ η Γκαμπόν. Αν και τα χρόνια περνούν, το ταλέντο και οι δεξιότητές του παραμένουν ανεξίτηλα στον… χρόνο.

Ο άλλοτε επιθετικός των Άρσεναλ και Τσέλσι διανύει μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι πρόσφατες επιδόσεις του.

Παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει τα 36 του χρόνια, το πάθος και οι ικανότητές του δεν έχουν «φθαρεί». Συγκεκριμένα, στα τελευταία τρία παιχνίδια που έπαιξε με την εθνική της Γκαμπόν και τη Μαρσέιγ, έχει καταφέρει να πετύχει έξι γκολ και να μοιράσει δύο ασίστ.

🇬🇦🔝 Pierre-Emerick Aubameyang (36) last 3 matches for club and country…



• ⚽️ vs Strasbourg

• ⚽️🅰️🅰️ vs Ajax

• ⚽️⚽️⚽️⚽️ vs Gambia



6 goals + 2 assists. 👏 pic.twitter.com/CG0Wg4JP4s — EuroFoot (@eurofootcom) October 10, 2025

Με την ηγετική του παρουσία, η Γκαμπόν διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στον αγώνα απέναντι στην Γκάμπια (10/10, 3-4), ήταν πραγματικά «ήρωας», καθώς κατάφερε να σκοράρει τέσσερις φορές, δίνοντας έτσι στην ομάδα του την πολυπόθητη νίκη, προτού αποβληθεί από το γήπεδο.

𝐏𝐎𝐊𝐄𝐑 ♥️♠️♦️♣️



Pierre-Emerick Aubameyang keeps Gabon’s World Cup dream alive with 𝑭𝑶𝑼𝑹 goals 😵



The 36-year-old doesn’t show any signs of slowing down: 8 goals in 8 games for club and country 🥵 pic.twitter.com/jgYv7ducMh — 433 (@433) October 10, 2025

Αυτή η απόδοση διατηρεί την ελπίδα της Γκαμπόν για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ. Παρ’ όλα αυτά, τον «πρώτο λόγο» τον έχει η Ακτή Ελεφαντοστού με έναν βαθμό διαφορά, γεγονός που κάνει την πρόκριση αμφίρροπη, καθώς απομένει μόλις μία αγωνιστική.

Άραγε, θα μπορέσει η Γκαμπόν να προκριθεί στην κορυφαία διοργάνωση χωρίς τον αστέρα της; Ο χρόνος θα φανερώσει την απάντηση.