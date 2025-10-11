Ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είναι αναμφισβήτητα ο πιο πολύτιμος ποδοσφαιριστής που έχει αναδείξει ποτέ η Γκαμπόν. Αν και τα χρόνια περνούν, το ταλέντο και οι δεξιότητές του παραμένουν ανεξίτηλα στον… χρόνο.
Ο άλλοτε επιθετικός των Άρσεναλ και Τσέλσι διανύει μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι πρόσφατες επιδόσεις του.
Παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει τα 36 του χρόνια, το πάθος και οι ικανότητές του δεν έχουν «φθαρεί». Συγκεκριμένα, στα τελευταία τρία παιχνίδια που έπαιξε με την εθνική της Γκαμπόν και τη Μαρσέιγ, έχει καταφέρει να πετύχει έξι γκολ και να μοιράσει δύο ασίστ.
Με την ηγετική του παρουσία, η Γκαμπόν διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Στον αγώνα απέναντι στην Γκάμπια (10/10, 3-4), ήταν πραγματικά «ήρωας», καθώς κατάφερε να σκοράρει τέσσερις φορές, δίνοντας έτσι στην ομάδα του την πολυπόθητη νίκη, προτού αποβληθεί από το γήπεδο.
Αυτή η απόδοση διατηρεί την ελπίδα της Γκαμπόν για απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ. Παρ’ όλα αυτά, τον «πρώτο λόγο» τον έχει η Ακτή Ελεφαντοστού με έναν βαθμό διαφορά, γεγονός που κάνει την πρόκριση αμφίρροπη, καθώς απομένει μόλις μία αγωνιστική.
Άραγε, θα μπορέσει η Γκαμπόν να προκριθεί στην κορυφαία διοργάνωση χωρίς τον αστέρα της; Ο χρόνος θα φανερώσει την απάντηση.