Ο Αντρές Ινιέστα αναλαμβάνει πόστο στο Μαρόκο, κάτι που σημαίνει πως θα συνεργαστεί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Ο Γουαλίντ Ρεγκραγκί βρέθηκε μια ανάσα – ένα πέναλτι μακριά – από το να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον θρύλο του στο Μαρόκο, αφού οδήγησε την εθνική ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για πρώτη φορά μετά το 2004. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες μετά τη λήξη της διοργάνωσης, δημοσιεύματα περί παραίτησής του προκάλεσαν αναστάτωση στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.

Η ομοσπονδία του Μαρόκου διέψευσε άμεσα τα σχετικά ρεπορτάζ γαλλικής ιστοσελίδας μέσω λιτής ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθαρίζοντας πως ο Ρεγκραγκί δεν είχε καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τον πάγκο της εθνικής ενόψει και της τελικής φάσης που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Παράλληλα, σε μια κίνηση στήριξης προς τον προπονητή, αποφασίστηκε – σύμφωνα με το BBC – η πρόσληψη του παλαίμαχου αστέρα της Μπαρτσελόνα, Αντρές Ινιέστα, στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ο Ισπανός, με τίτλους όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, δύο Euro, τέσσερα Champions League και εννέα πρωταθλήματα Ισπανίας, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους όλων των εποχών. Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Ινιέστα έχει ήδη μεταβεί στο Μαρόκο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Στον νέο του ρόλο θα βρίσκεται στο πλευρό του Ρεγκραγκί, ενώ θα επιβλέψει και την αναδιοργάνωση των ακαδημιών και των αναπτυξιακών δομών, ενόψει τόσο του επερχόμενου Μουντιάλ όσο και της διοργάνωσης σε τέσσερα χρόνια, την οποία το Μαρόκο θα φιλοξενήσει από κοινού με την Ισπανία και την Πορτογαλία.