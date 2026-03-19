Ο Κώστας Φορτούνης μίλησε στην κάμερα της NOVA στο πλαίσιο της παρουσίας του στο ΣΕΦ και αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Στην Ελλάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Κώστας Φορτούνης, λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού έδωσε το παρών στο ΣΕΦ για τον αγώνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με τη Φενέρμπαχτσε και αποθεώθηκε από φίλους των Πειραιωτών.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα της NOVA και γι’ ακόμα μια φορά τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα η προτεραιότητα του, ενώ τόνισε πως θα ήταν ιδανικό να αποσυρθεί στο λιμάνι της καρδιάς του.

Όσα δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης:

Για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και το αν είναι ασφαλής: «Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία».

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς παίκτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Ολυμπιακό: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».