Ο Νίκος Βέργος είναι «καυτός» το τελευταίο διάστημα! Αποκορύφωμα, το χατ-τρικ που σημείωσε το πρωί της Δευτέρας (29/12) για την Μέλμπουρν Σίτι, κόντρα στη Γουέλινγκτον.
Ο Έλληνας φορ άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με μια υπέροχη κεφαλιά, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 42′, σκόραρε ξανά. Νίκησε στον αέρα τον προσωπικό του αντίπαλο και με εκπληκτική κεφαλιά έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 2-1.
Το θριαμβευτικό του ματς ολοκληρώθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47′, μετά από μια ωραία συνεργασία, ο Βέργος πλάσαρε εύστοχα διαμορφώνοντας το 3-1.
Μετά την επίτευξη του χατ-τρικ, ο 29χρονος έζησε μία στιγμή, που θα την θυμάται σε όλη την ζωή του. Ο έμπειρος Χουάν Μάτα, που συνεχίζει ακάθεκτος στα 37 του χρόνια, είναι συμπαίκτης του Βέργου στην Αυστραλία.
Έτσι, μετά το τρίτο του γκολ, ο Μάτα θέλησε να τον αποθεώσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο! Γονατίζοντας, έκανε την χαρακτηριστική κίνηση για να «γυαλίσει» το παπούτσι του συμπαίκτη του!
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:
Ο Βέργος φαίνεται πως βρίσκει σιγά-σιγά τα «πατήματά» του, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν ξανά πρωταγωνιστής για τη Μέλμπουρν Σίτι, σκοράροντας δις κόντρα στην Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του, με 2-1.