Ο Νίκος Βέργος σίγουρα θα θυμάται για πάντα την στιγμή που «ανάγκασε» τον σπουδαίο Χουάν Μάτα να του… γυαλίσει το παπούτσι!

Ο Νίκος Βέργος είναι «καυτός» το τελευταίο διάστημα! Αποκορύφωμα, το χατ-τρικ που σημείωσε το πρωί της Δευτέρας (29/12) για την Μέλμπουρν Σίτι, κόντρα στη Γουέλινγκτον.

Ο Έλληνας φορ άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με μια υπέροχη κεφαλιά, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 42′, σκόραρε ξανά. Νίκησε στον αέρα τον προσωπικό του αντίπαλο και με εκπληκτική κεφαλιά έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 2-1.

It's a dream start for @gomvfc 🔥



Nikos Vergos makes no mistake from directly in front, getting on the end of a pinpoint Nishan Velupillay delivery to give the hosts an early lead 🎯



Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/PPHw0RjYq7 — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025

Το θριαμβευτικό του ματς ολοκληρώθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47′, μετά από μια ωραία συνεργασία, ο Βέργος πλάσαρε εύστοχα διαμορφώνοντας το 3-1.

Two for Victory, two for Vergos ✌️



That's now four goals in three games for Melbourne's number nine, this one a brilliant header from 12 yards to earn Victory back the lead 💥



Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/ONZCHYIriM — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025

Μετά την επίτευξη του χατ-τρικ, ο 29χρονος έζησε μία στιγμή, που θα την θυμάται σε όλη την ζωή του. Ο έμπειρος Χουάν Μάτα, που συνεχίζει ακάθεκτος στα 37 του χρόνια, είναι συμπαίκτης του Βέργου στην Αυστραλία.

Έτσι, μετά το τρίτο του γκολ, ο Μάτα θέλησε να τον αποθεώσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο! Γονατίζοντας, έκανε την χαρακτηριστική κίνηση για να «γυαλίσει» το παπούτσι του συμπαίκτη του!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

NIKOS VERGOS HAT-TRICK ALERT! 🪄🎩



What a night Victory's number nine is having! He gets his third of the match in just the 47th minute to extend Melbourne's lead to two! 🔥



Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/6qr4SYbsAC — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025

Ο Βέργος φαίνεται πως βρίσκει σιγά-σιγά τα «πατήματά» του, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν ξανά πρωταγωνιστής για τη Μέλμπουρν Σίτι, σκοράροντας δις κόντρα στην Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του, με 2-1.