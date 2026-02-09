Πώς ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος «τρέλανε» τους φίλους της Σεβίλλης, μετά την τελευταία του εμφάνιση απέναντι στην Τζιρόνα.

Η Σεβίλλη ισοφάρισε στο 90+2′ την Τζιρόνα, αλλά ο βασικός λόγος που πήρε κάτι από το συγκεκριμένο ματς, ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος!

Στο 90+8′ απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Στουάνι, αποτρέποντας το 1-2, ενώ νωρίτερα είχε αποτρέψει και το 0-2! Ουσιαστικά, κράτησε ζωντανή τη Σεβίλλη στο ματς της 23ης αγωνιστικής της La Liga, γιατί χωρίς την εξαιρετική του επέμβαση στο 40ο λεπτό, το 0-2 εις βάρος της δύσκολα θα μπορούσε να ανατραπεί.

Qué importantísimo es, para un equipo tan malo como el @SevillaFC, tener un portero tan bueno como Vlachodimos.



38 goles ha encajado el equipo -el que más en Primera- teniendo a un jugador superlativo bajo palos. Hoy ha hecho 2-3 salvadoras.



pic.twitter.com/egoj3e3Los — Edu Saniña (@14eduSanina) February 8, 2026

Πλήρως δικαιολογημένα, λοιπόν, αναδείχθηκε ως ο MVP της αναμέτρησης, λαμβάνοντας βαθμολογία 8.5 στα 10 από το SofaScore.

«Μετά τον Άγιο Πάλοπ και τον Άγιο Μπόνο, έχουμε ένα νέο: τον Άγιο Οδυσσέα Βλαχοδήμο» έγραψε ένας φίλος της Σεβίλλης στο Twitter, δείχνοντας τα επίπεδα της λατρείας προς το πρόσωπό του.

Από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2025, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ξεκίνησε να αγωνίζεται ως βασικός στη Σεβίλλη και έκτοτε, δεν έχει αγωνιστεί μόνο σε δύο ματς Κυπέλλου! Η εμπιστοσύνη του Ματίας Αλμέιδα προς τον Έλληνα γκολκίπερ, είναι ξεκάθαρη.