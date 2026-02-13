Δημοσίευμα της Telegraph τονίζει πως το μέλλον του προπονητή της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτζελερ, είναι στον «αέρα», κάνοντας λόγο μέχρι και για τη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα.

Ερωτηματικά έχουν προκύψει γύρω από το μέλλον του Φάμπιαν Χιούρτζελερ στον πάγκο της Μπράιτον, όπου αγωνίζονται οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας. Η μόλις μία νίκη σε 13 παιχνίδια της Premier League έχει εντείνει τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων των «γλάρων» και έχει φέρει στο προσκήνιο ακόμη και σενάρια υποβιβασμού.

Προς το παρόν, η θέση του 32χρονου τεχνικού δεν φαίνεται να κινδυνεύει άμεσα, με την Μπράιτον να έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ (14/2, 22:00) για το Κύπελλο Αγγλίας και τη διοίκηση να τον στηρίζει. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Telegraph», αυξάνονται οι πιθανότητες ο Χιούρτζελερ να μην παραμείνει στο πόστο του με την έναρξη της επόμενης σεζόν, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του με τον σύλλογο έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ συναντά σημαντικά εμπόδια στον πάγκο της Μπράιτον, εξαιτίας αποτυχημένων μεταγραφικών κινήσεων αλλά και της υπερβολικής προσήλωσης στα στατιστικά δεδομένα. Επισημαίνεται ότι επενδύσεις όπως εκείνη στον Εϊράν Κάσιν δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Μπάμπης Κωστούλας. Όπως αναφέρεται, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακός δεν ήταν ακόμη έτοιμος να σηκώσει το βάρος της βασικής επιλογής στην επίθεση, με αποτέλεσμα η ομάδα να εξακολουθεί να στηρίζεται στον 35χρονο Ντάνι Γουέλμπεκ.

Υπενθυμίζεται πως ο 18χρονος διεθνής στράικερ μετρά 21 συμμετοχές με την Μπράιτον σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει τρία γκολ και μία ασίστ σε 411 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα με ανάποδο ψαλίδι στην αναμέτρηση απέναντι στη Μπόρνμουθ.