Ο Κώστας Τσιμίκας συνεχίζει την καριέρα του στη Ρόμα και σε αυτήν την απόφαση, σημαντικό ρόλο φαίνεται πως είχε ο Βασίλης Τοροσίδης!

Ο Κώστας Τσιμίκας έγινε κάτοικος Ρώμης, καθώς τη φετινή σεζόν θα αγωνιστεί ως δανεικός από τη Λίβερπουλ, στη Ρόμα.

Η ομάδα της πρωτεύουσας, φυσικά, δεν συνεργάζεται για πρώτη φορά με κάποιον Έλληνα αμυντικό. Ένας από εκείνος που έχουν φορέσει τη φανέλα των «τζιαλορόσι» είναι ο Βασίλης Τοροσίδης και όπως αποκάλυψε ο διεθνής μπακ, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για τη συγκεκριμένη μετακίνηση.

Χαρακτηριστικά, ο νέος μπακ της Ρόμα αποκάλυψε πως ο «Τόρο» του τηλεφώνησε 15-20 φορές, στο διάστημα των τελευταίων πέντε ημερών!

Kostas Tsimikas has joined AS Roma on a season-long loan deal.



All the best, Kostas! 👊 — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2025

«Με τον “Τόρο” έχουμε μία πολύ καλή σχέση. Παίξαμε μαζί στον Ολυμπιακό, έχουμε διατηρήσει επαφές και τον έχω και τώρα στην Εθνική Ελλάδας. Είμαστε πολύ κοντά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που με έπεισαν να έρθω στη Ρόμα.

Νομίζω ότι με κάλεσε 15-20 φορές τις τελευταίες πέντε ημέρες. Πάντα μου έλεγε πως η Ρόμα είναι η καλύτερη ομάδα για εμένα και μου ταιριάζει. Μου είπε ότι ξέρει τους πάντες στην ομάδα κι εάν χρειαστώ οποιαδήποτε βοήθεια θα με βοηθήσει.

Πραγματικά όπως είπε και εκείνος έχω ήδη αρχίσει να νιώθω σαν το σπίτι μου. Τον ευχαριστώ πραγματικά. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, σαν αδέρφια εδώ και 9-10 χρόνια όταν παίξαμε στον Ολυμπιακό. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στην Εθνική και με βοηθάει. Μου αρέσει ως χαρακτήρας», είπε χαρακτηριστικά ο Τσιμίκας.

Παράλληλα, σε δηλώσεις του στο κανάλι της Ρόμα, είπε:

Για τη θερμή υποδοχή των φιλάθλων της Ρόμα: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Από την πρώτη στιγμή που είδα ότι με ήθελε μία μεγάλη ομάδα όπως η Ρόμα ήμουν πολύ χαρούμενος και το είδα ως νέο κεφάλαιο για εμένα και την οικογένειά μου. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ κι ανυπομονώ να αρχίσω».

Για το πώς πείστηκε: «Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή μερικές φορές στην κάμερα και μου είπε πόσο ιδιαίτερο είναι να παίζεις για αυτήν την ομάδα. Από τη μεριά μου θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο που το έκανε να συμβεί. Για αυτό είμαι τώρα εδώ.

Ένα ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετείχαν και το έκαναν να συμβεί. Σε τέτοιες μεγάλες ομάδες δεν έχεις να σκεφτείς πολλά και να έχεις κάποιον να σε πείσει για να έρθεις. Στο τέλος της ημέρας βλέπεις πόση μεγάλη είναι η ομάδα, τι βάση κοινού έχει και είσαι πολύ ενθουσιασμένος που φοράς αυτή τη φανέλα».

Για το πώς ταιριάζει στον σχηματισμό του Γκασπερίνι: «Από ό,τι θυμάμαι πριν από δύο χρόνια παίξαμε με τη Λίβερπουλ εναντίον της Αταλάντα και αυτός ήταν εκεί. Ήμουν εντυπωσιασμένος με τον τρόπο που κοούτσαρε την ομάδα και ειδικά στο πρώτο ματς που παίξαμε στο Άνφιλντ και χάσαμε 3-0. Ήταν η πιο βαριά ήττα μου στο Άνφιλντ.

Μου αρέσει ο τρόπος που παίζει κι ένιωσα από την πρώτη στιγμή πως ο τρόπος αυτός ταιριάζει σε εμένα. Επίσης επειδή μου αρέσει να ανεβαίνω στο γήπεδο, να σεντράρω και να σκοράρω. Πιστεύω ότι είναι ένας ξεχωριστός τεχνικός και πάντα ήθελα να μάθω από αυτόν και να προπονηθώ κάτω από τις οδηγίες του».

Για τη Serie A: «Φυσικά γνωρίζω τη Serie A, παρακολουθώ μερικά παιχνίδια κάθε τόσο. Νομίζω ότι είναι το πρωτάθλημα με τα περισσότερα ντέρμπι, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να ξεκινήσω και να βοηθήσω την ομάδα να δώσει τον καλύτερό της εαυτό.

Φυσικά, όπως είπα, έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια και στη Serie A υπάρχουν εξαιρετικοί παίκτες σε κάθε ομάδα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο πάντα παρακολουθούσα και μου αρέσει πολύ».

Για τον Κώστα Μανωλά: «Φυσικά. Είμαστε καλοί φίλοι. Παίξαμε μαζί στον Ολυμπιακό και στην Εθνική Ελλάδας. Πήγα στο νησί του για διακοπές, επειδή είναι το αφεντικό εκεί. Έχουμε και με αυτόν πολύ καλές σχέσεις».

Για τη σημασία των οπαδών: «Οι οπαδοί; Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικοί. Όπως είπες, έπαιξα για τη Λίβερπουλ και οι οπαδοί εκεί είναι απίστευτοι. Ένας από τους κύριους λόγους που επέλεξα να έρθω εδώ είναι οι οπαδοί, γιατί όταν παίζουμε στο γήπεδό μας, είναι πάντα εκεί για να μας ενθαρρύνουν.

Για μένα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί χρειαζόμαστε την υποστήριξή τους όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το καλύτερο και όταν δυσκολευόμαστε. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για έναν ποδοσφαιριστή είναι να έχει οπαδούς όπως αυτούς, που σε ωθούν να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό και να είσαι σταθερός σε κάθε αγώνα.

Είμαι πολύ χαρούμενος, ελπίζω να έρθει σύντομα η μέρα που θα παίξω στο γήπεδό μας, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί».