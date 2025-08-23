Ο Κώστας Τσιμίκας αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και φαίνεται πως υπάρχει, πλέον, επικρατέστερος προορισμός.

Ο Κώστας Τσιμίκας οδεύει ολοταχώς εκτός Λίβερπουλ και πλέον, φαίνεται πως υπάρχει φαβορί για την απόκτησή του.

Πριν λίγες ημέρες, έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ, η οποία φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητές της για να τον κάνει δικό της, με τη γαλλική ομάδα να αναζητά ενίσχυση στην αριστερή πλευρά της άμυνας.

Ο Έλληνας διεθνής έχει εκφράσει την επιθυμία του να αναζητήσει μια νέα πρόκληση εκτός Αγγλίας και η Μαρσέιγ φαίνεται να του προσφέρει την ευκαιρία για αυτό.

Η συμφόρηση στη θέση του αριστερού μπακ στη Λίβερπουλ, με την παρουσία του Άντι Ρόμπερτσον και την έλευση του Μίλος Κέρκεζ, έχει περιορίσει τις ευκαιρίες που έχει ο Τσιμίκας, για να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να είναι σε εξέλιξη, με τη Λίβερπουλ να είναι ανοικτή τόσο σε δανεισμό όσο και σε πώληση. Η Μαρσέιγ φαίνεται να είναι διατεθειμένη να ολοκληρώσει σχετικά γρήγορα τη μεταγραφή, όπως αναφέρεται από αγγλικά και γαλλικά Μέσα, παρέχοντας στον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι την ποιότητα που χρειάζεται στην άμυνα.