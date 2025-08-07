Η Sun τονίζει πως ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι μεταγραφικός στόχος της Νιούκαστλ, μιας και ο Μπέντζαμιν Σέσκο οδεύει προς τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Premier League, για λογαριασμό της Νιούκαστλ;

Ίσως ένα μεταγραφικό ντόμινο φέρει εξελίξεις στην υπόθεση του Έλληνα επιθετικού, που δεδομένα, εξετάζεται από συλλόγους στο «Νησί».

Από αυτούς, όμως, που έχουν και την οικονομική δυνατότητα, να καλύψουν τις απαιτήσεις της Μπενφίκα.

Newcastle send scouts to watch £87m Greece star, 26, after Sesko snub https://t.co/71HMFT8shX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 7, 2025

Η Sun, σε δημοσίευμά της το πρωί της Πέμπτης (07/08), αποκαλύπτει πως ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι στο στόχαστρο της Νιούκαστλ και σκάουτέρ της, βρέθηκαν στη Γαλλία για να τον παρακολουθήσουν και από κοντά.

Συγκεκριμένα, έδωσαν το «παρών» στη νίκη της Μπενφίκα επί της Νις (06/08, 0-2), για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο ματς ως βασικός και αντικαταστάθηκε στο 77ο λεπτό.

Κατά την περασμένη σεζόν, ο 26χρονος Έλληνας φορ ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του.

Μετά τη μεταγραφή του στην Μπενφίκα, έναντι 18.000.000 ευρώ από την Άλκμααρ το καλοκαίρι του 2024, «μέτρησε» 30 γκολ και 13 ασίστ σε 57 αναμετρήσεις.

Παράλληλα, υπήρξε καταλυτικός στην πορεία της Εθνικής Ελλάδας από τη League B στη League A του Nations League και δεδομένα, οι Άγγλοι ξεχώρισαν την απόδοσή, στο «διπλό» της γαλανόλευκης στο Wembley τον περασμένο Οκτώβριο, όταν σκόραρε και τα δύο γκολ.

Έτσι, εκτός από τη Νιούκαστλ, «έπαιξε» και για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», άλλωστε, Ρούμπεν Αμορίμ, είναι Πορτογάλος και άριστος γνώστης της αγοράς της Ιβηρικής χερσονήσου.

Μετά τη διαφαινόμενη απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο, ωστόσο, το Μάντσεστερ δεν μοιάζει πιθανός προορισμός. Αντιθέτως, το συγκεκριμένο μεταγραφικό ντόμινο, ίσως τον οδηγήσει στη Νιούκαστλ.

🚨⏳ Manchester United and RB Leipzig, back in talks today for Benjamin Šeško deal to agree on final package.



Šeško agreed personal terms yesterday and will train separately until deal is done between clubs. pic.twitter.com/Z5rR91k0Jn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Sun, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ρήτρα αποδέσμευσης από την Μπενφίκα στα 100.000.000 ευρώ!

Βάσει Transfermarkt κοστολογείται στα 35 εκατ. ευρώ και είναι ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τη δημοφιλή πλατφόρμα δεδομένων.

Πάντως, πέραν της ρήτρας, στα πρόσφατα ρεπορτάζ σχετικά με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άγγλοι και Πορτογάλοι άφηναν να εννοηθεί πως με ένα ποσό, κοντά στα 50.000.000 ευρώ, η Μπενφίκα θα ανάψει το «πράσινο φως» για την παραχώρησή του.