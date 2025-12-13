Ο Χρήστος Ζαφείρης «έκλεισε» οριστικά το κεφάλαιο Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ!

Ένα κεφάλαιο «έκλεισε» οριστικά για τον Χρήστο Ζαφείρη!

Εδώ και αρκετούς μήνες έχει γίνει γνωστό πως ο Έλληνας μέσος θα ανήκει από τον Γενάρη στον ΠΑΟΚ. Με τους Θεσσαλονικείς να δαπανούν ένα τεράστιο ποσό για να τον φέρουν στην Ελλάδα, καθώς έδωσαν 10.500.000 ευρώ!

Ποσό ρεκόρ για τον σύλλογο και ένα από τα μεγαλύτερα για μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πριν από λίγες στιγμές ήρθε και το τελευταίο «αντίο» του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας.

Στην Τσεχία υπάρχει μία μεγάλη διακοπή, για αυτό και ο 22χρονος ποδοσφαιριστής έπαιξε τελευταία φορά με τη -μέχρι πρότινος- ομάδα του.

Απέναντι στη Γιάμπλονετς (13/12) και τη νίκη με 4-3 έζησε την αποθέωση πριν ο ίδιος να πει το δικό του «αντίο».

Στο τέλος της αναμέτρησης είχε την… τιμητική του. Οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν στον αέρα, ενώ δέχτηκε το ζεστό χειροκρότημα όλων των φίλων της Σλάβια Πράγας.

Για την ιστορία, ο Χρήστος Ζαφείρης λέει «αντίο» στην ομάδα της Τσεχίας μετά από τρία «γεμάτα» χρόνια.

Σε αυτά, πρόλαβε να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Τσεχίας, καταγράφοντας συνολικά 123 συμμετοχές, με 14 γκολ και 13 ασίστ.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το «αντίο» του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας: