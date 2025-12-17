Ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε στο επίκεντρο των ΜΜΕ του Βελγίου, αναφέροντας το ποσό που θα ήθελε η Κλαμπ Μπριζ για να τον παραχωρήσει.

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην ευρωπαϊκή μεταγραφική αγορά, καθώς οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπριζ είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Έλληνας επιθετικός έχει καταγράψει τη φετινή σεζόν 11 τέρματα και 12 ασίστ σε 29 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός που έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του.

Κατά διαστήματα δημοσιεύματα αναφέρουν έντονο ενδιαφέρον από αγγλικούς συλλόγους, όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Τότεναμ, η Άστον Βίλα και η Γουέστ Χαμ, με την πρώτη να έχει κινηθεί ήδη για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι.

Christos Tzolis for Club Brugge:



☑️ 24/25: 56 games, 21 goals & 16 assists



☑️ 25/26 so far: 29 games, 11 goals & 12 assists



Christos Tzolis for Club Brugge:

☑️ 24/25: 56 games, 21 goals & 16 assists

☑️ 25/26 so far: 29 games, 11 goals & 12 assists

An incredible signing for The Blauw-Zwart.

Παράλληλα, ο Τζόλης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και ομάδων από άλλα πρωταθλήματα, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, αλλά και οι Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ από τη Γερμανία.

Με αφορμή όλα αυτά, σημερινά βελγικά ρεπορτάζ τονίζουν ότι η Μπριζ δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, εκτός αν κατατεθεί πρόταση που θα αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο υπό αυτές τις οικονομικές προϋποθέσεις οι Βέλγοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων.