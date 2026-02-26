Αυτοί είναι οι δύο Έλληνες που συνεχίζουν στο φετινό Champions League, δίνοντας το «παρών» με την ομάδα τους, στη φάση των «16».

Η φάση των Play Offs του Champions League ολοκληρώθηκε και παρά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, της Μπενφίκα (του Βαγγέλη Παυλίδη) και της Κλαμπ Μπριζ (του Χρήστου Τζόλη), δύο Έλληνες συνεχίζουν στη διοργάνωση!

Από τα Play Offs προκρίθηκαν Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπόντο Γκλιμτ, Λεβερκούζεν, Νιούκαστλ, Αταλάντα, Γαλατασαράι, Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν.

Στους «16» της διοργάνωσης, θα βρουν τις Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ και Μάντσεστερ Σίτι, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2).

Do you see your team? 👀



The last 16 is locked in 🔒#UCL pic.twitter.com/dTQAgc6x4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026

Μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, καθώς και της Κλαμπ Μπριζ – όπου αγωνίζεται ο Χρήστος Τζόλης – και της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, απέμεινε μόλις μία ομάδα στη διοργάνωση που διαθέτει Έλληνες ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της.

Αυτή είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην οποία αγωνίζονται οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης. Και οι δύο φόρεσαν τη φανέλα των «λιονταριών» στη League Phase.

Ο Ιωαννίδης κατέγραψε πέντε συμμετοχές και μία ασίστ, ενώ ο Βαγιαννίδης είχε επίσης μία ασίστ σε τρεις εμφανίσεις.

Η Σπόρτινγκ, που ολοκλήρωσε τη League Phase στην έβδομη θέση, θα βρεθεί αντιμέτωπη στους «16» της διοργάνωσης με μία εκ των Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ Μαδρίτης.