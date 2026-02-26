Η φάση των Play Offs του Champions League ολοκληρώθηκε και παρά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, της Μπενφίκα (του Βαγγέλη Παυλίδη) και της Κλαμπ Μπριζ (του Χρήστου Τζόλη), δύο Έλληνες συνεχίζουν στη διοργάνωση!
Από τα Play Offs προκρίθηκαν Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπόντο Γκλιμτ, Λεβερκούζεν, Νιούκαστλ, Αταλάντα, Γαλατασαράι, Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν.
Στους «16» της διοργάνωσης, θα βρουν τις Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ και Μάντσεστερ Σίτι, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2).
Μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, καθώς και της Κλαμπ Μπριζ – όπου αγωνίζεται ο Χρήστος Τζόλης – και της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, απέμεινε μόλις μία ομάδα στη διοργάνωση που διαθέτει Έλληνες ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της.
Αυτή είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην οποία αγωνίζονται οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης. Και οι δύο φόρεσαν τη φανέλα των «λιονταριών» στη League Phase.
Ο Ιωαννίδης κατέγραψε πέντε συμμετοχές και μία ασίστ, ενώ ο Βαγιαννίδης είχε επίσης μία ασίστ σε τρεις εμφανίσεις.
Η Σπόρτινγκ, που ολοκλήρωσε τη League Phase στην έβδομη θέση, θα βρεθεί αντιμέτωπη στους «16» της διοργάνωσης με μία εκ των Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ Μαδρίτης.