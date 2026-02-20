Δημοσίευμα από την Ισπανία τονίζει πως ο Χρήστος Τζόλης είναι πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Ατλέτικο Μαδρίτης και του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να ξεχωρίζει με τις επιδόσεις του στην Κλαμπ Μπριζ, συνεχίζοντας να προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Στην τελευταία ευρωπαϊκή αναμέτρηση για το Champions League, ο Έλληνας εξτρέμ πέτυχε ένα καθοριστικό γκολ στις καθυστερήσεις απέναντι στους «ροχιμπλάνκος», διαμορφώνοντας το τελικό 3-3.

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν έντονα και την Ατλέτικο με τον ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που αφορούν τους, ο αθλητικός διευθυντής Ματέου Αλεμάνι βρέθηκε στο γήπεδο για να δει από κοντά την αναμέτρηση με την Μπριζ, έχοντας στραμμένη την προσοχή του κυρίως στον Τζόλη.

Η ομάδα της Μαδρίτης επιθυμεί να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς η αστάθεια στη δημιουργία φάσεων αποτελεί ζήτημα προς επίλυση. Η προσθήκη ενός εξτρέμ με ταχύτητα, φαντασία και ικανότητα να «σπάει» τις αντίπαλες άμυνες βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες, χαρακτηριστικά που ο Τζόλης φαίνεται να διαθέτει.

Έτσι, η ρεβάνς με την Μπριζ στο «Μετροπολιτάνο» αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τη μάχη της πρόκρισης, αλλά και για την περαιτέρω αξιολόγηση του παίκτη από το επιτελείο του Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο διεθνής άσος μετρά ήδη οκτώ τέρματα και έντεκα ασίστ σε 28 επίσημες συμμετοχές, επίδοση που –σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα– ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Ατλέτικο για ποιότητα και δημιουργικότητα στα άκρα.