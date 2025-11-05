Δεν χαρίστηκε ο Χρήστος Τζόλης, έβγαλε τον Φορμπς «φάτσα με το γκολ και έκανε την Μπαρτσελόνα να τρέχει.

Ο Χρήστος Τζόλης το έπιασε με την Μπαρτσελόνα εκεί που το άφησε στα προκριματικά του UEFA Champions League. Σε ρόλο δημιουργού, έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ την Κλαμπ Μπριζ και έκανε τους Καταλανούς να κυνηγούν.

Ο Χρήστος Τζόλης στο ύψος των περιστάσεων! Τι πιο σύνηθως θα έλεγε κανείς. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός των Βέλγων δεν χρονοτρίβησε και «έγραψε» την πρώτη του ασίστ για φέτος στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Από τα δικά του αντανακλαστικά, η Κλαμπ Μπριζ πριν καλά καλά συμπληρωθούν 17′ στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της League Phase, πέρασε και πάλι μπροστά στο σκορ. Με τον Φορμπς να χρίζεται σκόρερ.

Ο πρώην παίτκης τους ΠΑΟΚ μοίρασε γρήγορα, «διάβασε» τις προϋποθέσεις και έβγαλε τετ α τετ τον συμπαίκτη του που δεν αστόχησε για το προβάδισμα (2-1).

Ένατη συνολικά ασίστ στα «αστέρια» για τον Χρήστο Τζόλη στην καριέρα του που συνεχίζει να βάζει μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε πειρασμό για πάρτη του. Μετά τις 30/9 και το γκολ του απέναντι στην Αταλάντα εκτός έδρας, ο Έλληνας επιθετικός «έγραψε» ξανά.

🚨🇪🇺 CARLOS FORBS GIVES CLUB BRUGGE THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Club Brugge 2-1 Barcelona. pic.twitter.com/HikXkGUccI — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 5, 2025

Περισσότερα σε λίγο…