Ο Στέφανος Τζίμας ξανά στα trends του Twitter, αλλά αυτήν τη φορά, με… παρατσούκλι, που του «έβγαλαν» οι χρήστες.

Ο Στέφανος Τζίμας είναι ένας από τους βασικούς λόγους, για το 3/3 της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά για το EURO του 2027 και μετά το τελευταίο γκολ, απέκτησε παρατσούκλι!

Το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη επικράτησε της Λετονίας με 1-0 (14/10) και μετά τις νίκες με Μάλτα και Γερμανία, έχει συγκεντρώσει ήδη 9 βαθμούς.

Στα δύο τελευταία ματς της Εθνικής Ελπίδων, ο Στέφανος Τζίμας πήρε αγωνιστικό χρόνο και μάλιστα, σκόραρε και στα δύο!

Stefanos Tzimas – last three games:



🅰️ First-ever Premier League assist for Brighton vs Wolves



⚽️ Goal against Germany U-21



⚽️ Winning goal against Latvia U-21



19 years of age. A magnificent striker in the making! 🇬🇷🔥 pic.twitter.com/ezkrbV5UpB — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) October 14, 2025

Αρχικά, ήταν αυτός που έκανε το 2-0 απέναντι στη Γερμανία. Στο ακριβώς επόμενο ματς, έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» και χάρις το δικό του γκολ ήρθε το 1-0 επί της Λετονίας.

Μετά από το «διπλό», το Twitter αποφάσισε ποιο παρατσούκλι του ταιριάζει: «Mr. Freeze»!

Ο λόγος; Προφανής. Το «κρύο αίμα» με το οποίο βρίσκει δίχτυα!

Υπενθυμίζεται πως ο Στέφανος Τζίμας «έκλεισε» στην Μπράιτον στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου του 2025, αλλά ενσωματώθηκε σε αυτήν, το περασμένο καλοκαίρι.

Το κόστος της μεταγραφής του ξεπέρασε (μαζί με μπόνους) τα 25.000.000 ευρώ.

Έως τώρα, έχει φορέσει τη φανέλα της τρεις φορές σε αγώνα της Premier League, μετρώντας μία ασίστ. Παράλληλα, στο Carabao Cup έχει δύο γκολ και μία ασίστ σε δύο ματς.