Ένας πρώην παίκτης της ΑΕΚ, που «πρόλαβε» ο Παναγιώτης Ταχτσίδης στο ξεκίνημά του, ήταν καταλυτικός στο deal για να μεταβεί στη Βραζιλία.

Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, μετά από την εμπειρία του σε αρκετά κλαμπ της Ευρώπης και της Ασίας αποφάσισε να κάνει μία μεταγραφή-έκπληξη πηγαίνοντας στη Βραζιλία!

Συγκεκριμένα στη Κλουμπ ντε Ρέμο, έναν σύλλογο που αυτήν τη στιγμή είναι στη 2η κατηγορία της «χώρας του καφέ».

Ένα ταξίδι αρκετά ασυνήθιστο, πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, που είναι από την Ελλάδα. Άλλωστε, μόλις ένας Έλληνας ακόμα είχε κάνει το συγκεκριμένο «δρομολόγιο».

Προφανώς, για μία τέτοια μεταγραφή, χρειάστηκε να συμβάλουν διάφορα πρόσωπα. Μεταξύ των πιο καταλυτικών, ωστόσο, ήταν ένας πρώην παίκτης της ΑΕΚ, αλλά και συμπαίκτης του 34χρονου χαφ από το Ναύπλιο.

Ο λόγος για τον Γκουστάβο Μαντούκα, ο οποίος μετά το τέλος της καριέρας του το 2015, δοκίμασε την τύχη του ως Διευθυντής Ποδοσφαίρου στον ΑΠΟΕΛ, αλλά και προπονητής στον Όθελο.

Εν τέλει, τον «κέρδισε» το management και δραστηριοποιείται ως ατζέντης στην εταιρεία Goal Club.

Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης τον «πρόλαβε» στην ΑΕΚ, στο ξεκίνημα της καριέρας του, από το 2008 έως το 2010. Τότε αποχώρησε από την «Ένωση» και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που είχε φτάσει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2006.

Όπως φαίνεται, οι δυο τους διατήρησαν καλές σχέσεις και χρόνια μετά, ο γηραιότερος Γκουστάβο Μαντούκα, «έτρεξε» τη μεταγραφή του άλλοτε συμπαίκτη του, Παναγιώτη Ταχτσίδη.

«Σου εύχομαι καλή τύχη. Παικταρά!» έγραψε χαρακτηριστικά, ο Γκουστάβο Μαντούκα στην ανάρτησή του στα social media.