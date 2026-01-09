Τον γύρο του κόσμου έχει κάνει το βίντεο που ο Γιώργος Κούτσιας δέχεται επίθεση από συμπαίκτη του, ο οποίος βέβαια έχει απασχολήσει ξανά για θέματα συμπεριφοράς.

«Θύμα» μιας απρόσμενης εξέλιξης που έχει βρεθεί στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες και όχι άδικα, έπεσε ο Γιώργος Κούτσιας που αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της ελβετικής Λουγκάνο.

Ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση από συμπαίκτη του κατά τη διάρκεια φιλικού, με τον δεύτερο μάλιστα να τον παίρνει στο… κυνήγι.

Σύμφωνα με του RSI, ο Κούτσιας που είχε περάσει στο γήπεδο ως αλλαγή διαφώνησε με τον Γερμανό συμπαίκτη του για λόγους τακτικής φύσης. Και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τον τρόπο που πρέπει να πρεσάρουν την αντίπαλη άμυνα. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι δύο παίκτες λογομάχησαν με τον οξύθυμο και απαράδεκτο Κέβιν Μπάρενς όχι απλά να το συνεχίζει αλλά να σπρώχνει τον Κούτσια, λέγοντάς του «μικρό φρικιό, σκ@σε», κατά τα λεγόμενα της εν λόγω πηγής.

Kevin Behrens (Lugano, ex Union Berlin, Wolfsburg) griff einen seiner Teamkollegen in Testspiel gegen Viktoria Plzeň. pic.twitter.com/IkYet6GYqV — MartySGD🇨🇿🇩🇪 (@Martineznek3) January 9, 2026

Με την επέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδεο έλαβε τέλος πριν πάρει περισσότερη έκταση, με την Λουγκάνο να κάνει λόγο για κυρώσεις σε επίσημη ενημέρωσή της. Και στον Γιώργο Κούτσια.

Ο «θύτης» βέβαια δεν είναι άγνωστος για τους μηυμένους σε ζητήματα συμπεριφοράς, κάθε άλλο αφού έχει απασχολήσει ξανά και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν. Ο διεθνής για μία φορά με τα «πάντσερ», τον Οκτώβρη του 2024 και ενώ βρισκόταν στη Βόλφσμπουργκ, απασχόλησε τα γερμανικά media για εξωαγωνιστούς λόγους.

Πιο συγκεκριμένα φαίνεται πως αρνήθηκε να υπογράψει μία επετειακή φανέλα της ομάδας στην οποία αγωνιζόταν που έφερε το logo της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας (ουράνιο τόξο), κάνοντας και ένα απαράδεκτο σχόλιο. «Δεν θα υπογράψω τέτοιες γκ@@ μαλακίες».

Στη συνέχεια του ομοφοβικού του σχολίου και μετά από συνάντηση με τους ανθρώπους της Βόλφσμπουργκ, ο άνθρωπος που απόθησε βίαια τον Γιώργο Κούτσια έσπευσε να τα… γυρίσει, όμως ήταν ήδη αργά. Στιγματίστηκε, μπήκε στο «μάτι του κυκλώνα» αν και η ομάδα του συνέχισε να τον υπολογίζει κανονικά μέχρι το καλοκαίρι του 2025 όταν και δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του που ολοκληρώθηκε.

«Τα αυθόρμητα σχόλιά μου δεν ήταν καθόλου εντάξει. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτό. Το θέμα συζητήθηκε σαφώς εσωτερικά και ζητώ την κατανόησή σας για το ότι δεν επιθυμώ να σχολιάσω περαιτέρω», είχε πει αλλά ήταν ήδη αργά.

Το σκάνδαλο πήρε έκταση και οι φίλοι της Ζανκτ Πάουλι στο επόμενο παιχνίδι της Βόλφσμπουργκ, ύψωσαν διάφορα πλακάτ εναντίον του, με ένα εξ’ αυτών να γράφει «περισσότερη αγάπη, λιγότεροι Κέβιν Μπάρενς».

Hamburg (dpa) – Präsident Oke Göttlich vom FC St. Pauli hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der Debatte um eine homophobe Äußerung des Wolfsburg-Profis Kevin Behrens in die Pflicht genommen.https://t.co/T3WAsdByby pic.twitter.com/601PxFZmNG — Hans-Jörg Reuter (@ballexperten) October 29, 2024

Γνωστός και μη εξαιρετέος λοιπόν ο 34χρονος πλέον Γερμανός που συνεχίζει την καριέρα του στη γειτονική Ελβετία και απασχόλησε ξανά, με αρνητικό τρόπο.