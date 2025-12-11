Η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο φιλοξένησε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στο «Ντα Λουζ» την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, σε ένα ματς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, που ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν αγωνίστηκε ως βασικός.

Η Μπενφίκα επικράτησε με σκορ 2-0, χάρη στα τέρματα των Ρίος και Μπαρέιρο στο 20ό και στο 49ο λεπτό αντίστοιχα. Με αυτή τη νίκη, η πορτογαλική ομάδα μπαίνει πλέον δυναμικά στη μάχη για μια θέση στην τελική 24άδα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «αετών», συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές του για την πολύ σημαντική επιτυχία, τονίζοντας ότι θα αποτελέσει ώθηση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια, ο Ζοσέ Μουρίνιο σχολίασε και την απόφασή του να αφήσει εκτός βασικής ενδεκάδας ορισμένους βασικούς παίκτες, ένας εκ των οποίων ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης κι ένας άλλος, ο Αντόνιο Σίλβα. Αμφότεροι πέρασαν ως αλλαγή στο 76’ — επιλέγοντας στη θέση τους τους Τόμας Αραούζο και Ιβάνοβιτς. Ο Πορτογάλος τεχνικός εξήγησε ότι επρόκειτο για καθαρά «στρατηγική» επιλογή.

«Μπήκαμε πολύ δυνατά, όλα όσα είχαμε δουλέψει εφαρμόστηκαν σωστά και θεωρώ ότι οι παίκτες διάβασαν άψογα το παιχνίδι. Ήμασταν καλοί, δείξαμε πνεύμα, συνοχή και εξυπνάδα. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε ποιότητα, αυτοπεποίθηση και αξιοποιήσαμε τους χώρους που μας δόθηκαν. Δημιουργήσαμε πολλά προβλήματα με τον Ιβάνοβιτς να μένει πιο πίσω. Είναι μια σπουδαία νίκη που μας κρατά στη διεκδίκηση. Τα δύο επόμενα παιχνίδια, με Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης, θα είναι εξαιρετικά απαιτητικά, αλλά είμαστε ακόμη μέσα στη μάχη».

Αναφερόμενος στον Παυλίδη, πρόσθεσε: «Ίσως έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του, αγωνίζεται συνεχώς. Αλλά πέρα από αυτό, ήταν θέμα τακτικής. Ο αντίπαλος μάρκαρε man to man. Ο Παυλίδης συνηθίζει να έρχεται προς την μπάλα, όχι να απομακρύνεται από αυτή. Με τον Ιβάνοβιτς θελήσαμε να ανοίξουμε το γήπεδο και να τους αναγκάσουμε να γυρίσουν προς τα πίσω», δήλωσε ο 62χρονος τεχνικός στη «Sport TV».