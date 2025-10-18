Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει «κερδίσει» τον Ζοσέ Μουρίνιο και ο Special One, φρόντισε να το κάνει ξεκάθαρο στις δηλώσεις του.

Η Μπενφίκα ξεπέρασε το εμπόδιο της Τσάβες, σε ένα ματς που ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε δύο φορές και ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν… μάσησε τα λόγια του!

«Είναι πολύ σημαντικό για την Μπενφίκα, που ο Παυλίδης τα πηγαίνει τόσο καλά και σκοράρει. Και τα δύο γκολ του ήταν πολύ σημαντικά» ανέφερε χαρακτηριστικά, στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί τον βασικό φορ των «αετών» και έως τώρα, μετράει 7 γκολ σε 15 ματς, συνολικά. Ανεξαρτήτως διοργάνωσης, είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα. Ο ανταγωνισμός, ωστόσο, είναι μεγάλος και ο Ζοσέ Μουρίνιο, ρωτήθηκε γι’ αυτό.

«Έχουμε πολλά ματς μπροστά ματς. Χρειαζόμαστε τους πάντες. Ο Ενρίκε είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Ιβάνοβιτς μόλις έφτασε στην ομάδα, ενώ ο Παυλίδης τα πηγαίνει πολύ καλά και προφανώς, οφείλω να προχωράω με αυτόν που μου δίνει τις καλύτερες εμφανίσεις» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει: «Στα αποδυτήρια όλοι τους είναι αδέρφια. Βοηθούν την Μπενφίκα να κερδίζει και προσπαθούν, παράλληλα, να εκπληρώσουν τους προσωπικούς τους στόχους».

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι σε εξαιρετική κατάσταση για ακόμα μία σεζόν στην Μπενφίκα. Από το καλοκαίρι του 2024, όταν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του σε αυτήν, σκοράρει σταθερά, ενώ συνεχώς ανεβάζει τις «μετοχές» του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Οι «σειρήνες» από κορυφαίους συλλόγους ολοένα και πληθαίνουν, αλλά με την χρηματιστηριακή του αξία, βάσει Transfermarkt, στα 35 εκατομμύρια ευρώ, όποιος αποφασίσει να τον αγοράσει, θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία του ένα πολύ μεγάλο ποσό, για να ικανοποιήσει τα «θέλω» της Μπενφίκα.