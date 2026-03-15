Ο Ντίνος Μαυροπάνος εξελίχθηκε σε άνθρωπος του αγώνα ανάμεσα στην Γουέστ Χαμ και την Μάντσεστερ Σίτι με το… κεφάλι του να παίζει τον δικό του σημαντικό ρόλο.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος έκανε την χάρη στην παλιά του ομάδα και έσπρωξε λίγο περισσότερο την κατάκτηση της Premier League προς τη δική της πλευρά. Όσο οι «Κανονιέρηδες» συνεχίζουν ακάθεκτοι έστω και με μισό μηδέν ενώ οι «Πολίτες» σταυροπατούν, τόσο περισσότερο ο τίτλος θα πλησιάζει στο Λονδίνο για τους Gunners.

Μεταξύ άλλων ανάγκασε και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να παραδεχθεί πως «τώρα μπορεί να του ασκηθεί κριτική».

Ο πρώην στόπερ του ΠΑΣ Γιάννινα που έχει σταθεροποιηθεί στο κέντρο της άμυνας των «σφυριών» μετά τον τραυματισμό του, ήταν εκείνος που έφερε το ματς στα ίσια μετά από εκτέλεση κόρνερ στο τελευταίο χρονικά κομμάτι του πρώτου μέρους, «τιμωρώντας» την άστοχη έξοδο του Τζίτζι Ντοναρούμα.

Και πρόσθεσε το όνομά του σε μία λίστα εκλεκτών Ελλήνων με γκολ στον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές σεζόν. Παρόλα αυτά το εν λόγω μέρος του σώματός του, βοήθησε για να εξελιχθεί σε ήρωας. Και δεν αρκούσε το γκολ του γι’ αυτό.

Πιο συγκεκριμένα και κατά τη διάρκεια του έξτρα χρόνου των 90 λεπτών, ο Μαυροπάνος έφαγε… γεμάτη την μπάλα στο πρόσωπο από κοντινή απόσταση, σταματώντας το σουτ Χάαλαντ.

How on earth did Mavropanos continue on pic.twitter.com/kcpCKHRFk6 — george (@StokeyyG2) March 15, 2026