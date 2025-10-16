Δημοσίευμα της Corriere dello Sport αναφέρει πως ο Χρήστος Μανδάς έχει ζητήσει να φύγει από τη Λάτσιο, τονίζοντας πως ίσως συμβεί τον Ιανουάριο.

Ο Χρήστος Μανδάς σε άλλη ομάδα, μακριά από τη Λάτσιο, στις αρχές του 2026; Αυτό τονίζει η Corriere dello Sport σε δημοσίευμά της, αναφέροντας και το ποσό που έχουν κατά νου να ζητήσουν οι Ρωμαίοι!

Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ο Χρήστος Μανδάς δεν έχει πάρει λεπτά συμμετοχής, παρότι πέρυσι αγωνίστηκε σε αρκετά ματς της Λάτσιο, μετά τον τραυματισμό του Ιβάν Προβεντέλ, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Έλληνας γκολκίπερ έχει έρθει σε επαφή με τον Μαουρίτσιο Σάρι, για να αποχωρήσει.

Μάλιστα, τονίζεται πως ο Χρήστος Μανδάς δεν αποκλείεται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2026, με τη Λάτσιο να «περιμένει» προτάσεις περίπου 15.000.000 ευρώ.

Βάσει όσων αναφέρει η Corriere dello Sport, το εν λόγω σενάριο μοιάζει αρκετά ρεαλιστικό στους «λατσιάλι». Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Χρήστος Μανδάς θα αποφέρει στη Λάτσιο πάνω από δέκα φορές, τα χρήματα που επένδυσε το 2023 για να τον αποκτήσει από τον ΟΦΗ.