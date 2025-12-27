Ο Χρήστος Μανδάς δεν είναι απλώς στο στόχαστρο της Γιουβέντους, αλλά οι εξελίξεις μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Περίν, «τρέχουν»!

Ο Χρήστος Μανδάς παραμένει σε «πρώτο πλάνο» στα ιταλικά ΜΜΕ, που παρουσιάζουν τη Γιουβέντους ως ολοένα και πιο πιθανό προορισμό για να συνεχίσει την καριέρα του!

Ο 24χρονος Έλληνας γκολκίπερ δεν είναι στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι και μετά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Ματία Περίν, με προορισμό την Τζένοα, η Γιουβέντους ετοιμάζεται να δρομολογήσει τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με την Gazzettta dello Sport, Γιουβέντους και Λάτσιο είναι σε «ανοιχτή επικοινωνία» για να πετύχουν το deal, μιας και το deal μεταξύ της δεύτερης και της Τζένοα για τον Ματία Περίν, μοιάζει δεδομένο.

Ουσιαστικά, είναι και το μόνο «βήμα» που απομένει, ώστε οι «μπιανκονέρι» να κάνουν την κίνησή τους, για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή.

Υπό ποια μορφή θα μεταβεί ο Χρήστος Μανδάς στη Γιουβέντους, εφόσον κυλήσουν όλα καλά και ομαλά; Παραμένει άγνωστο, καθώς όπως υπενθυμίζεται, η Λάτσιο τον κοστολογεί πάρα πολύ υψηλά.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ιταλίας, οι Ρωμαίοι ζητούν περίπου 15.000.000 ευρώ για τον Έλληνα διεθνή γκολκίπερ. Προς το παρόν, δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν η Γιουβέντους θα δώσει αυτά τα χρήματα για μεταγραφή ή θα αναζητήσει άλλους τρόπους αποπληρωμής ή και δανεισμού με οψιόν αγοράς.