Δεν πιάνεται ο Μπάμπης Κωστούλας στις προπονήσεις της Μπράιτον και οι άνθρωποί της έχουν αρχίσει να τον ξεχωρίζουν.

Δεν χρειάστηκε και τόσο μεγάλο διάστημα τελικώς ο Μπάμπης Κωστούλας για να κερδίσει τους δικούς του φαν στο εσωτερικό της Μπράιτον. Και πως να μην συμβεί αυτό με τα όσα βλέπουν οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτήν;

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στη «μάχη» της καθιέρωσης που δίνει στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης. Ο Κωστούλας «χτυπάει» πλέον ανοιχτά την πόρτα της ενδεκάδας επί… μονίμου – όσο μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο – βάσεως, έχοντας θέσει και ισχυρή υποψηφιότητα για το εντός έδρας ματς κόντρα στη Σάντερλαντ (20/12, 17:00).

Οι «γλάροι» ψάχνουν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στην Premier League μετά την 30η του Νοέμβρη και το «διπλό» επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, υπολογίζοντας αρκετά στον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κερδίζει διαρκώς πόντους, εντυπωσιάζοντας στην προπόνηση τόσο για τα χαρακτηριστικά του όσο και για τη μαχητικότητά του. Η Μπράιτον ανέβασε ένα βίντεο από την προπόνηση της Παρασκευής – παραμονή του ματς – στο Tik Tok, αποθεώνοντας τον Κωστούλα που βρίσκεται on fire.

Ο Φάμπριαν Χίρτσελερ μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον «Babinio», ο οποίος κάνει αισθητή την παρουσία του κάθε φορά που περνάε στον αγωνιστικό χώρο. Και απ’ ότι φαίνεται, δεν θα αργήσει η ώρα της «εγκαθίδρυσής» του στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον.

Από γκολ σε γκολ πήγαινε ο Κωστούλας στο δίτερμα των «γλάρων» αναγκάζοντας τους προπονητές να φωνάζουν «καλύτερη άμυνα» στον προσωπικό του αντίπαλο. Όπως μάλιστα φάνηκε και σε ένα κλιπ του βίντεο, προσπέρασε υπέροχα εκείνον που πήγε να τον μαρκάρει, κερδίζοντας ένα επιφώνημα εντυπωσιασμού και θαυμασμού.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός που έκανε το άλμα το περασμένο καλοκαίρι αφού η Μπράιτον τα… έσπασε για πάρτη του, μετράει μέχρι στιγμής 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και δύο γκολ στο ενεργητικό του σε 178′.