Όσα ανέφερε ο Αντόνιο Κορδόν, αθλητικός διευθυντής στη Σεβίλλη, για το μέλλον που έχει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στον σύλλογο.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στη Σεβίλλη, κατά το διάστημα της παρουσίας του εκεί ως δανεικός από τη Νιούκαστλ, αλλά το μέλλον του μοιάζει αβέβαιο και ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν συνδεόταν με τα ρεπορτάζ που αφορούσαν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αυτήν τη φορά, ο Αντόνιο Κορδόν, αθλητικός διευθυντής στη Σεβίλλη, αναφέρθηκε στις προθέσεις της ομάδας, να παραμείνει σε αυτήν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και μετά το πέρας του δανεισμού του.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας έχει βελτιώσει σημαντικά τη χρηματιστηριακή του αξία χάρη στις επιδόσεις του, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τόσο της ομάδας του όσο και των φιλάθλων.

Η Σεβίλλη, αντιλαμβανόμενη τον ρόλο του, έχει ήδη κινηθεί για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή μετά τη λήξη του δανεισμού του. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση δεν είναι απλή, καθώς στη συμφωνία με τη Νιούκαστλ δεν υπάρχει ρήτρα αγοράς, κάτι που σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από την αρχή.

Ταυτόχρονα, η ανοδική του πορεία κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, αφού η αγγλική ομάδα αναμένεται να επιδιώξει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος, αξιοποιώντας και το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων.

Η διοίκηση της Σεβίλλης, ωστόσο, έχει ήδη κάνει τις πρώτες διερευνητικές κινήσεις, με τον Κορδόν να δηλώνει ξεκάθαρα πως στόχος είναι να παραμείνει ο Έλληνας τερματοφύλακας και μετά το τέλος του δανεισμού.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, όμως είναι σαφές πως ο Βλαχοδήμος έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει βασικό στέλεχος της Σεβίλλης και μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές κάτω από τα δοκάρια.



«Θα θέλαμε να τον κρατήσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει, είναι πολύ ευχαριστημένος στην πόλη. Πρόκειται για έναν τόπο που σημαίνει πολλά για κάθε παίκτη που έρχεται εδώ. Κανείς δεν θέλει να φύγει και φυσικά επιθυμεί να μείνει», ανέφερε ο Αντόνιο Κορδόν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αρκετοί μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάνω του.

«Γνωρίζουμε πως η ομάδα του βλέπει την εξαιρετική του πορεία. Υπάρχουν σημαντικοί σύλλογοι στην Ευρώπη που τον παρακολουθούν, επομένως θα πρέπει να κάνουμε υπομονή», πρόσθεσε.