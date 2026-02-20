Τι δήλωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά τη νίκη της Γκενκ επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στα Play Offs του Europa League.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Γκενκ, βοηθώντας στην τελευταία της νίκη επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με 3-1 (19/02) μέσα στην Κροατία!

Αυτός «μοίρασε» την ασίστ για το πρώτο γκολ, ενώ είχε άμεση συμμετοχή και στο δεύτερο. Μετά την αναμέτρηση, παραχώρησε δηλώσεις στις οποίες ρωτήθηκε για τις 15 ασίστ που έχει φέτος, αλλά και τους αριθμούς που θέλει να βελτιώσει έως το τέλος της φετινής σεζόν.

«Στο δεύτερο ημίχρονο, ο αγωνιστικός χώρος ήταν απίστευτα βαρύς. Η βροχή είχε μετατρέψει το γήπεδο σε βούρκο. Στο πρώτο μέρος παίξαμε πιο εύκολα, αλλά μετά την ανάπαυλα έπρεπε κυρίως να δώσουμε μάχες, κάτι που κάναμε με επιτυχία», σχολίασε στο «HLN», για να συνεχίσει. «Ήταν μια πολύ καλή ομαδική εμφάνιση, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως η Ζάγκρεμπ.

Όσον αφορά τις δικές του ασίστ, είπε: «Έχω 15 ασίστ. Τώρα πρέπει να αρχίσουν να έρχονται και τα γκολ. Έχω πετύχει μόνο τρία μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι στα πλέι οφ θα σκοράρω περισσότερο».

Τέλος, ανέφερε για τη συνέχεια της Γκενκ στη φετινή σεζόν: «Παραμένουμε αήττητοι για επτά συνεχόμενα παιχνίδια. Ο προπονητής έχει εμφυσήσει μια νέα νοοτροπία και τακτική προσέγγιση. Όλα λειτουργούν καλύτερα και πιο ομαλά. Τώρα πρέπει να ανακάμψουμε γρήγορα για τον αγώνα της Κυριακής, όπου υποδεχόμαστε τη Σταντάρ Λιέγης. Θέλουμε να πάρουμε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στον κόσμο μας».