Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο σημαντικός γίνεται ο Φώτης Ιωαννίδης για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα παιχνίδια περνάνε και ο Φώτης Ιωαννίδης γίνεται όλο και πιο κομβικός για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως ο Μπόρζες τον ξεκίνησε και πάλι βασικό στα «αστέρια». Και έκεινος έβαλε το… χεράκι του για το γκολ-ζωγραφιά των Πορτογάλων στο Τορίνο.

Πόσο όμορφο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να ξεκινούν δύο ελληνόπουλα στην αρχική εντεκάδα ομάδας του εξωτερικού σε επίπεδο UEFA Champions League. Όπερ και εγένετο την 4η του Νοέμβρη στη Βόρεια Ιταλία.

Νωρίς νωρίς μάλιστα, ο διεθνής επιθετικός που ξεκίνησε και πάλι στο αρχικό σχήμα των «λιονταριών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συνέβαλε στο προβάδισμα της Σπόρτινγκ.

Ιωαννίδης, Τρινκάο και Αραούχο συνεργάστηκαν άψογα για να πάρει η πορτογαλική ομάδα «κεφάλι» στο σκορ. Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού έγινε στήριγμα για την εξέλιξη της επιθετικής προσπάθειας της Σπόρτινγκ, δίνοντας πλάτος με φονερό τακουνάκι στον Τρινκάο.

Εκείνος άνοιξε ακόμα πιο πλάγια στον Αραούχο ο οποίος με υπέροχο τελείωμα, έκανε το 1-0 για τη Σπόρτινγκ. Ο Φώτης Ιωαννίδης προέρχεται από ένα ιδιαίτερα παραγωγικό 20ημερο με γκολ και ασίστ στην Πορτογαλία.