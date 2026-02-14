Ο Κώστας Φορτούνης βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο και αναδείχθηκε MVP στην αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ απέναντι στην Αλ Ριάντ.

Ο Κώστας Φορτούνης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν, πως είναι κομβικός για την Αλ Καλίτζ, αποτελώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή στην αναμέτρηση κόντρα στην Αλ Ριάντ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, με ένα εξαιρετικό τελείωμα εκτός περιοχής στο 83ο λεπτό, σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, προσφέροντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.

Η συνολική παρουσία του Φορτούνη στην αναμέτρηση, μάλιστα, του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα. Με αυτό το τέρμα, ο Φορτούνης έφτασε τα οκτώ γκολ στη φετινή διοργάνωση, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει ήδη έντεκα ασίστ, με τη φανέλα της ομάδας του Γιώργου Δώνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο βασικό σχήμα της Αλ Καλίτζ βρέθηκαν επίσης οι Γιώργος Μασούρας και Πάολο Φερνάντες.

Δείτε το γκολ του Φορτούνη: