Ο Τάσος Δουβίκας έχει ξεκινήσει φανταστικά τη σεζόν, καθώς μετά την ντοπιέτα στο Κύπελλο Ιταλίας, σκόραρε και το πρώτο του γκολ στη Serie A!

Ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε την παρουσία του στη Serie A με εκρηκτικό τρόπο, σκοράροντας στην πρεμιέρα για την Κόμο στην αναμέτρηση απέναντι στη Λάτσιο (24/08, 2-0). Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, δίνοντας το προβάδισμα με ένα γκολ.

Η φάση ξεκίνησε με τον Νίκο Παζ να κάνει μια εξαιρετική κάθετη πάσα. Ο Τάσος Δουβίκας, υπό την πίεση ενός αντιπάλου, κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας και με ψυχραιμία αντιμετώπισε τον τερματοφύλακα της Ιβάν Προβεντέλ. Το τελείωμά του ήταν άψογο, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, καθώς είχε συνολική βαθμολογία 7.8, σύμφωνα με το Sofascore. Είχε 13/16 εύστοχες πάσες, ενώ μοίρασε και και δύο πάσες-κλειδιά. Παράλληλα, έδωσε και πολλές μάχες, με τους αμυντικούς της Λάτσιο, κερδίζοντας 2/5 μονομαχίες, που έδωσε.

Μία πολύ καλή εμφάνιση, από τον 26χρονο επιθετικό, που σίγουρα δεν θα περάσει… απαρατήρητη από τον Σεσκ Φάμπρεγας.

What a way to start the season! ⏹️ pic.twitter.com/L1noq430hv — Como1907 (@Como_1907) August 24, 2025

Να υπενθυμίσουμε, πως αυτό ήταν το τρίτο του τέρμα, μέσα στη σεζόν. Πριν από οκτώ ημέρες ο Έλληνας επιθετικός είχε σκοράρει δύο φορές για το Κύπελλο Ιταλίας.

Αυτό είχε γίνει απέναντι στη Σουντιρόλ (16/08, 3-1). Ωστόσο, σίγουρα το γκολ του με τη Λάτσιο ήταν πιο σημαντικό, καθώς έδωσε το «σύνθημα» για το πρώτο «τρίποντο» της ομάδας του στη Serie A.